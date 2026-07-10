La Sareb confirma que no hi haurà el macrodesnonament previst al barri gironí de Sant Narcís després de la pressió veïnal i municipal
L'Ajuntament confirma que una dotzena dels 15 casos que té constància han estat considerats vulnerables, tot i que el Sindicat d'Habitatge critica els criteris del consistori
Júlia Bagué
L'Oficina Municipal d'Habitatge de Girona ha contribuït a regularitzar 12 dels 15 nuclis de convivència que l'Ajuntament de Girona tenia constància que havien de ser desnonats de casa seva el proper 16 de juliol, al barri de Sant Narcís. L'empresa que els llogava el pis, Metropad SL, va fer fallida el 2020, i els tres blocs de pisos afectats van ser adquirits per la Sareb, que no volia prolongar el contracte. Els llogaters van rebre la notificació judicial de desnonament el desembre de 2025 i asseguren que fins llavors no tenien constància del canvi de propietat. El Sindicat d'Habitatge de Girona va iniciar una lluita contra la SAREB per evitar el macrodesnonament, que segons aquest és de 18 nuclis de convivència. Per la seva banda, l'entitat finançera ha confirmat a Diari de Girona que finalment no es farà.
L'Ajuntament de Girona, en canvi, és més prudent. El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, assegura que, dels 15 casos afectats que van presentar la documentació, 12 han estat considerats vulnerables i, en teoria, no seran desnonats. Confirma que en la reunió amb Sareb feta aquest dijous, "l'entitat ha posat sobre la taula oferir un contracte de lloguer a tots aquests" i afirma que s'estàn estudiant els tres casos restants, "que encara tenen pendent tramitar alguna informació".
El Sindicat d'Habitatge critica els "criteris excloents" de l'Ajuntament i declaren que "tal com està la situació a Girona, tothom es considera vulnerable". Font insisteix que "cal estudiar els casos un per un", però afirma que, per ara, tots els que han presentat la documentació pertinent s'han confirmat nuclis vulnerables.
Un dels afectats, Wilder Palacio, declara que han viscut amb molta angoixa tot el procés: "havíem esgotat tots els recursos, només podíem confiar que la Sareb cedís a la pressió de Servihabitat, del Sindicat d'Habitatge i de l'Ajuntament". Els veïns dels carrers Rosselló i Costa Brava van deixar de pagar pels volts del 2023, "no per manca de voluntat", sinó perquè "no hi havia ningú a qui domicilar-ho, cap referència". Palacio reivindica que el que reclamaven, precisament, era pagar, perquè és sinònim de la regularització d'un contracte.
Els veïns es mostren cauts i desconfiats tot i la confirmació per part de SAREB: "Vaig amb cautel·la perquè ja he tingut moltes desil·lusions", manifesta Palacio. Fins que no li arribi la notificació oficial, ell i la seva mare viuen en un estat d'angoixa permanent: "No tenim un pla B. No sé què faré si em trobo en ple agost al carrer".
Sareb, el banc dolent
La Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, coneguda com a Sareb, és una societat creada el 2012 per absorbir "actius tòxics" del rescat bancari. Aquest tipus d'entitat finançera rep el nom de "banc dolent". Actualment, acumula un deute que està al voltant dels 20.000 milions d'euros, un deute que el 2027 passarà a ser 100% públic. Alhora, ha iniciat el traspàs de 13.000 pisos a la Generalitat, més de 250 d'aquests a la ciutat de Girona; la majoria dels seus llogaters no saben què passarà amb ells. “Amb una gestió privada i opaca, ha executat milers de desnonaments, ha mantingut els pisos buits durant anys i els ha traspassat a fons voltor sense notificar-ho prèviament als llogaters”, explica Fàtima Aatar, portaveu del Sindicat a Girona.
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