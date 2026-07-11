Crema una pila de brossa al forat de l’ascensor d’un edifici de Girona
Els Bombers han extingit el foc i cap persona ha resultat ferida
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Un incendi en un edifici del carrer Barcelona de Girona ha obligat a mobilitzar aquest dissabte al matí dues dotacions dels Bombers a l'alçada del número 204. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 8:15 hores del matí, després que diversos veïns alertessin que sortia fum d’un segon pis.
Segons apunten els Bombers, hauria cremat una pila de brossa acumulada al forat de l’ascensor. Els efectius han extingit les flames amb escuma i han revisat les diferents plantes de l’edifici per descartar que hi hagués persones afectades.
Els Bombers també han ventilat la segona planta, d’on sortia fum gris. Cap persona ha resultat ferida.
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