Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
notes de talljudici ciclista Àngelsincendi Almeriavia ferrada Sant FeliuCarles Puigdemontradars Gironaagenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Crema una pila de brossa al forat de l’ascensor d’un edifici de Girona

Els Bombers han extingit el foc i cap persona ha resultat ferida

Imatge d'arxiu d'un camió de Bombers.

Imatge d'arxiu d'un camió de Bombers. / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Meritxell Comas

Meritxell Comas

Girona

Un incendi en un edifici del carrer Barcelona de Girona ha obligat a mobilitzar aquest dissabte al matí dues dotacions dels Bombers a l'alçada del número 204. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 8:15 hores del matí, després que diversos veïns alertessin que sortia fum d’un segon pis.

Segons apunten els Bombers, hauria cremat una pila de brossa acumulada al forat de l’ascensor. Els efectius han extingit les flames amb escuma i han revisat les diferents plantes de l’edifici per descartar que hi hagués persones afectades.

Notícies relacionades

Els Bombers també han ventilat la segona planta, d’on sortia fum gris. Cap persona ha resultat ferida.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
  2. Un segon d’adrenalina que et pot canviar la vida: l’avís dels metges sobre saltar al mar
  3. La Princesa Elionor i la Infanta Sofia visitaran el jaciment arqueològic d'Empúries el 15 de juliol
  4. Les notes de tall de la UdG: Medicina cau però continua liderant i Turisme protagonitza la gran pujada
  5. El talent del bàsquet gironí emigra cap a les universitats americanes
  6. Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
  7. Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
  8. La Policia de Salt vigila amb drons les Deveses i les hortes per evitar-hi incendis

Crema una pila de brossa al forat de l’ascensor d’un edifici de Girona

Crema una pila de brossa al forat de l’ascensor d’un edifici de Girona

La imatge aèria de l'incendi d'Almeria: les flames arriben a una velocitat de 6 quilòmetres per hora

La imatge aèria de l'incendi d'Almeria: les flames arriben a una velocitat de 6 quilòmetres per hora

Teràpia de Shock torna als escenaris de la Garrotxa al festival Vallviva

Teràpia de Shock torna als escenaris de la Garrotxa al festival Vallviva

La Generalitat fa una crida a la prudència davant l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu

La Generalitat fa una crida a la prudència davant l'arribada de la tercera onada de calor de l'estiu

Cuba viu a les fosques una situació més calamitosa que la causant de l'esclat social de fa cinc anys

Cuba viu a les fosques una situació més calamitosa que la causant de l'esclat social de fa cinc anys

Un incendi calcina completament el garatge d’una casa de Torroella de Montgrí

Un incendi calcina completament el garatge d’una casa de Torroella de Montgrí

Pot un veí portar tots els convidats que vulgui a la piscina comunitària? Això és el que diu la Llei de propietat horitzontal

Pot un veí portar tots els convidats que vulgui a la piscina comunitària? Això és el que diu la Llei de propietat horitzontal

Teletreballar des de la platja et pot sortir molt car: l’avís d’un advocat laboralista sobre l’acomiadament a l’estiu

Teletreballar des de la platja et pot sortir molt car: l’avís d’un advocat laboralista sobre l’acomiadament a l’estiu
Tracking Pixel Contents