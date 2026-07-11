Girona debat sobre la situació actual del col·lectiu LGTBIQA+
El Museu d’Història i l’Ajuntament reuneixen veus diverses en una taula rodona per abordar els reptes i les vivències del territori
El Museu d'Història de Girona ha acollit aquest dissabte una taula rodona dedicada a analitzar la situació actual del col·lectiu LGTBIQA+ a la ciutat i a les comarques gironines. L'activitat, organitzada pel Museu d'Història de Girona i l'Ajuntament de Girona, s'ha celebrat a la sala d'exposicions en el marc de la programació vinculada a l'exposició Repressió, plaer i llibertat. La lluita LGTBIQA+ a Girona i ha comptat amb la participació de Bru Madrenas Martínez, Cristina Gubau Torrent, Valentí Jiménez Comino i Iua Espigulé Gelis.
L'esdeveniment forma part del programa d'activitats impulsades per l'Ajuntament i el Museu, que es va iniciar el passat 28 de juny amb la inauguració de l'exposició, amb motiu del Dia Internacional de l'Alliberament LGTBIQA+, i que dona continuïtat als continguts de la mostra.
Les pròximes activitats
L'exposició, que recorre la història de la lluita del col·lectiu des de la persecució medieval fins a l'activisme contemporani a la demarcació, es podrà visitar fins al 13 de setembre. Després de l'acte inaugural, que va comptar amb l'espectacle de l'artista drag catalana Joanne Madmoiselled, el monòleg Tergiversant normalitats de La Mamu i la taula rodona d'avui, la programació pel que fa als actes del Museu continuarà amb l'itinerari Els orígens de l'activisme LGTBIQA+ a Girona, previst per al 29 de juliol i el 4 de setembre; dues visites comentades a l'exposició, els dies 7 d'agost i 13 de setembre, i la conferència La persecució LGTBIQA+ a través de la història, que tindrà lloc el 4 de setembre.
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