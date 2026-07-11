L'Ajuntament de Girona busca una fórmula per renovar tots els paradistes del Mercat del Lleó amb les mateixes condicions
La majoria de parades acaben el termini el 2027 i l'Ajuntamentvolgarantir la continuïtat de l'activitat comercial amb els mateixos terminis
L'Ajuntament de Girona, per mitjà de l'àrea de Promoció Econòmica, busca la fórmula per renovar tots els paradistes del Mercat del Lleó amb els mateixos terminis, marcs jurídics i garanties. La raó és que, actualment, hi ha parades a les quals se'ls acaba la concessió el pròxim any, mentre que d'altres s'allarga durant més temps. Tampoc tothom té les mateixes condicions.
L'objectiu del consistori és repetir, més o menys, la fórmula que es va presentar fa uns mesos per Mercagirona, quan es va garantir la continuïtat de l'activitat amb les mateixes regles i terminis per als tretze operadors majoristes que hi treballen. En aquest cas, les concessions s'allarguen fins al 2037. Pel que fa al Mercat del Lleó, s'estan estudiant els terminis de la concessió. En els últims mesos, s'ha treballat per revisar tota la documentació, reconstruir expedients (alguns dels quals molt antics) i buscar el millor encaix jurídic.
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, deixa clar que no volen fer "una renovació provisional ni parcial", sinó que l'objectiu és "deixar resolta una situació que s'arrossega des de fa molts anys amb una solució sòlida, homogènia i amb totes les garanties jurídiques". L'àrea fa temps que treballa en aquest cas i tot apunta que s'arribarà a una resolució aviat, també perquè s'han fet trobades amb els paradistes, que estan al cas de la situació.
No volem fer una renovació provisional ni parcial. Volem deixar resolta una situació que s'arrossega des de fa molts anys amb una solució sòlida, homogènia i amb totes les garanties jurídiques
57 parades
El Mercat del Lleó té una superfície de planta de 1.712 metres quadrats distribuïts compta actualment amb 57 parades interiors que venen carns, peixos, verdures o fruites, entre d'altres. La gran majoria acaben la concessió el 2027 i, per això, l'Ajuntament té la intenció de presentar el nou format tan aviat com sigui possible. Les altres, en canvi, tenen concessió fins d'aquí a més anys, però l'objectiu del consistori és que un cop aplicada la nova fórmula totes tinguin el mateix termini.
Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va fer un primer pas per fer front a la fi de les concessions del pròxim any. En aquest cas, va encarregar fer un programa d'usos de l'equipament. En aquell moment, es va obrir la porta al fet que es poguessin aprofitar les terrasses superiors per ubicar-hi una zona de restauració i un espai de lleure i descans. També es va parlar de tenir una zona d’aula gastronòmica i d’espai de showcooking dins del mercat.
Al mateix temps, s'havia d'estudiar el nombre de parades i si aquestes havien de disposar d'obrador propi o espai de degustació. Més enllà d'això, també es volia mirar de donar resposta a les necessitats actuals dels clients amb la possibilitat d'instal·lar taquilles normals i refrigerades per recollir o guardar la compra, impulsar la venda en línia o les comandes per telèfon o habilitar un servei de carrets de la compra propis del mercat.
En paral·lel, i a part de les modificacions que hi pugui haver un cop s'hagi trobat la nova fórmula, s'han anat fent diferents actuacions en els últims anys per millor l'equipament. L'estiu de l'any passat, per exemple, es van canviar les cambres frigorífiques, en el que havia de ser un procés relativament senzill, però diferents inconvenients derivats del desgast de l'equipament van allargar el procés. Entre d'altres, també s'ha millorat la climatització, s'han arreglat més d'una vintena de punts del paviment que estaven malmesos o s'ha instal·lat un nou sistema de bombeig d'aigües residuals.
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