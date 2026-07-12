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El descens popular amb piragua pel Ter aplega més d'un centenar de persones: "El riu hauria d'estar així tot l'any"

El Club Piragüisme Salt-Ter ha celebrat la 24a edició d'un descens lúdic i reivindicatiu, sense accidents i amb "molta diversió"

Les imatges del popular descens amb piragua pel Ter

Les imatges del popular descens amb piragua pel Ter

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Les imatges del popular descens amb piragua pel Ter / David Aparicio

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Víctor Perramon

Víctor Perramon

Girona

Aquest diumenge s'ha celebrat el clàssic descens popular amb piragua pel Ter. En una jornada lúdica i reivindicativa, aquest any ha tingut lloc la 24a edició, que ha aplegat 123 participants de totes les edats. Com en els darrers anys, el recorregut ha començat a la Barca de Bescanó i ha acabat al Parc de les Ribes del Ter a Fontajau després de sis quilòmetres de descens.

La vicepresidenta de la Junta del Club Piragüisme Salt-Ter, Núria Fontané, ha assegurat que l'edició d'enguany ha estat tot un èxit: "Ha estat un descens molt xulo, cap accidentat i molta diversió a l'aigua". Al llarg del recorregut, que ha durat dues hores, han fet diverses reagrupacions després de cada ràpid per recollir aquells que han caigut a l'aigua: "És un descens popular i no una cursa. La idea és anar tots amb equip i fent pinya" ha explicat.

Les imatges del popular descens amb piragua pel Ter

Les imatges del popular descens amb piragua pel Ter / David Aparicio

Fontané ha dit que és la primera edició que han hagut de caminar en un petit tram. Hi havia unes petites arrels i uns arbres que a simple vista potser no semblaven perillosos, però ho podien ser per a una persona no experimentada. Han decidit que valia més la pena caminar un tros per fora de l'aigua i tornar a embarcar després per fer-ho el més segur possible.

Des del Club Piragüisme Salt-Ter subratllen que es tracta d'un descens per reivindicar el cabal ecològic del Ter en memòria de Francesc Ferrer, un dels màxims exponents d’aquesta reivindicació i de la defensa del Ter. En aquest sentit, Fontané ha dit que cal mantenir aquest espai natural net i respectar el cabal del riu: "Ara a l'estiu fa molta patxoca i hauria de ser així tot l'any". I ha afegit: "És molt xulo ser dins del riu per veure'l des d'una altra perspectiva".

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Fontané també ha volgut destacar que es tracta d'una activitat festiva per a totes les edats: "Hi havia nens ben petits a davant d'algun caiac que feia que anés ben aixecat i feia molta gràcia. De fet, aquest any no he vist a cap nen plorant. Tots anaven amb un somriure d'orella a orella", ha conclòs. Després del descens els participants han rebut una samarreta i han acabat dinant sota les ombres del parc.

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