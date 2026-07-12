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Guanyem Girona insta Junts a decidir "sense dilació" si vol continuar al govern o passar a l'oposició

Sílvia Aliu respon a les crítiques de la vicealcaldessa Gemma Geis i les atribueix a motius "electoralistes"

La vicealcaldessa de Girona deixa entreveure una ruptura al govern: "Se'ns ha acabat la paciència"

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, acompanyat pels tinents d'alcaldia Sergi Font i Sílvia Aliu en una roda de premsa al Modern.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, acompanyat pels tinents d'alcaldia Sergi Font i Sílvia Aliu en una roda de premsa al Modern. / ACN

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Redacció

Redacció

Girona

Guanyem Girona ha instat Junts per Catalunya a decidir "sense dilació" si vol continuar formant part de l'equip de govern municipal o si vol passar a l'oposició. La portaveu de la formació, Sílvia Aliu, ha respost a l'article publicat per la vicealcaldessa Gemma Geis a El Punt Avui, en què la de Junts assegurava que al seu partit "se li ha acabat la paciència" amb el funcionament de l'executiu. Aliu ha advertit que si Junts abandona el govern, compartirà bancada amb el PSC, el PP i VOX, una decisió que ha atribuït a motius "electoralistes". La regidora ha defensat la tasca del govern municipal en àmbits com les polítiques d'habitatge i els projectes de transformació urbana.

En la resposta, publicada a la xarxa social X, Aliu ha defensat la gestió del govern municipal i ha destacat que l'executiu ha prioritzat "la vida de la gent". També ha reivindicat haver desencallat projectes com el nou Campus de la Salut del Trueta, l'Ermessenda, la reforma del carrer de la Creu, les pacificacions escolars o la coberta de Fontajau.

Demandes que "no han estat escoltades"

En un article a 'El Punt Avui', Geis ha atribuït el malestar al fet que diverses demandes del seu grup "no han estat escoltades", entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública. Geis també ha defensat que Girona necessita més "capacitat de gestió i visió de futur" per afrontar els reptes derivats de "la crisi demogràfica" i ha reclamat transformar l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania.

Geis, en el mateix article, ha reivindicat Junts per encapçalar un nou projecte polític a la ciutat. "Girona mereix més, i crec que estem preparats per posar-nos al capdavant", ha afirmat. La dirigent ha assegurat que el partit té "projecte, equip i experiència" i ha defensat que ha arribat el moment d'explicar la seva proposta per liderar el govern municipal.

Un govern tricolor

Les discrepàncies públiques afloren quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. Des del juny del 2023, Lluc Salellas de Guanyem Girona és alcalde gràcies a acord de govern entre la seva formació, Junts i Esquerra. El tripartit suma 17 dels 27 regidors del ple i va deixar el PSC, la força més votada a les eleccions del 28 de maig, a l'oposició.

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Durant aquests tres anys, els socis de govern han mantingut discrepàncies sobre la gestió d'algunes qüestions municipals, tot i que fins ara aquestes diferències s'havien canalitzat dins de l'executiu.

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