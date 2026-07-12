El Pont Major de Girona gaudeix d'un cap de setmana de festa major amb acrobàcies, humor i havaneres
El barri gironí ha acollit aquest diumenge un espectacle de circ contemporani de la mà de 'Qui cu qui què quina', guardonada amb el Premi Zirkòlika
La programació compta amb una activitat paral·lela: del 10 al 14 de juliol, el Centre Cívic del barri oferirà l'exposició "Mapes que no es troben al GPS"
El barri del Pont Major de Girona està de festa. Del 9 al 16 de juliol acull un grapat de propostes que fan gaudir a petits i grans. Aquest diumenge, la plaça de l'Om ha acollit un espectacle de circ contemporani de la mà de "Qui cu qui què quina". El seu muntatge, carregat de cables, una perxa, una bicicleta i molta complicitat donen forma a un univers poètic i sorprenent que ha fet gaudir tant petits com grans.
El tret de sortida a les festes d'enguany el va donar el Vespreig DMR, una popular trobada festiva celebrada a la Fàbrica de cervesa DMR al barri del Pont Major. La primera nit, Regina, Baro i Nicoms van estrenar l'escenari ubicat a la plaça de l'Om. Des d'aleshores, cada tarda hi ha hagut activitats, moltes a partir del vespre, un horari que els veïns i veïnes han agraït donades les altes temperatures.
Les festes majors no s'organitzen soles, el reguitzell d'activitats, tallers i concerts, així com els sopars, exposicions i punt lila han sigut gestionats per la Comissió de Festes. La d'aquest barri engloba diversos veïns i entitats: l'Associació de Jubilats La Unió, el Col·lectiu de dones La Cata, la Colla de la Gegantona del Pont, l'Associació de Veïns Pont Major, la Biblioteca Just M.Casero i el Centre Cívic Pont Major. L'esforç de tots ells ha donat fruit a unes festes aplaudides i celebrades pels veïns i veïnes de Pont Major.
El fet que la comissió estigui formada per una quantitat tan gran i diversa de gent ha fet que la programació fos realment adaptable a tothom. El dissabte 11 de juliol, es va fer l'estrena de l'espectacle de titelles "El dimoni del pont", una activitat pensada pels més petits. Una estona més tard, es va celebrar el pregó, el sopar i el ball de festa major, que van agrupar un públic més ampli.
La programació compta amb activitats noves i d'altres que ja són tradició, com la festa de l'escuma o l'audició de sardanes. Gairebé tots els actes han comptat amb servei de bar i un espai de Punt Lila.
Humor, històries i acrobàcia
L'espectacle de circ contemporani d'aquest diumenge, protagonitzat per una de les companyies emergents més destacades del panorama català, ha acollit desenes de persones a la plaça de l'Om. Els artistes de "Qui cu qui què quina" van convidar a descobrir, a través de l'acrobàcia, l'humor i el moviment, una història sobre les connexions entre les persones.
La companyia ha estat reconeguda amb el Premi Zirkòlika al Millor Espectacle de Companyia Emergent, un dels guardons més prestigiosos del circ a Catalunya, consolidant-se com una de les propostes amb més projecció del moment. A més, a les 21h el grup Xicranda ha ofert un concert d'Havaneres i rom cremat a la plaça de l'Om. I és així, endinsats en un univers circense carregat de sensibilitat i un repertori musical conegut, que els veïns i veïnes de Pont Major s'han acomiadat del cap de setmana a ritme d'acrobàcies i havaneres.
Ara bé, això no acaba aquí. La festa major de Pont Major s'allarga fins el dijous 16 de juliol. Al llarg d'aquests quatre dies que queden hi haurà més concerts, sardanes, rutes i un ambient molt festiu. A més, la programació compta amb una activitat paral·lela: del 10 al 14 de juliol, el Centre Cívic del barri oferirà l'exposició "Mapes que no es troben al GPS".
El tancament final serà el dijous amb la inauguració de l'Aula de Natura i espectacle de circ, a càrrec de l'Associació la Sorellona i de la companyia "La Mà Esquerra", amb la col·laboració de l'Associació Brisa.
Les festes majors de Girona reposaran durant el que queda de juliol i agost i tornaran a la ciutat el segon cap de setmana de setembre amb la Festa Major de la Devesa - Güell. Mentrestant, el relleu el prendran els diferents pobles de la província, que aniran encadenant les seves pròpies festes majors.
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