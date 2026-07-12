La UdG subhasta una barca de recerca per 34.800 euros
L’embarcació ha quedat en desús amb l’arribada de la Sextant II
La Sextant encara reposa a Vall-llobrega, lluny del centre de recerca que durant anys la va utilitzar com una eina de treball sobre el mar. La Universitat de Girona ha decidit posar punt final a aquesta etapa i treure a subhasta l’embarcació del Centre d’Investigació en Robòtica Submarina, una barca que ha donat suport a proves, estudis i experiments vinculats a l’activitat científica del centre. Des que el centre va incorporar la Sextant II, el novembre del 2024, la seva funció ha quedat pràcticament superada.
L’embarcació que surt a subhasta és una Ocqueteau 695 Cabin, batejada amb el nom de Sextant, que la UdG va adquirir l’any 2010 per 42.000 euros sense IVA. Amb el pas del temps, la barca es va anar equipant amb diferents accessoris vinculats al seu ús habitual, valorats en 29.057,28 euros sense IVA. Entre aquests elements hi consten un generador, una plataforma, una escala, una grua hidràulica, un molinet, una bomba hidràulica, suports i un GPS.
Durant anys, la Sextant ha estat vinculada a un àmbit molt especialitzat, la recerca submarina i el treball amb robots sota l’aigua. Aquest tipus d’embarcacions són peces de suport per poder desenvolupar proves al mar, fer seguiment dels equips i facilitar els treballs de camp associats als projectes d’investigació.
Termini fins al 28 de juliol
El preu de sortida de la subhasta és de 34.848 euros amb IVA inclòs. La base de licitació és de 28.800 euros, IVA i despeses excloses. Les persones interessades han de presentar les propostes a través del perfil del contractant de la Universitat de Girona abans del 28 de juliol a les dues del migdia.
Per participar en el procés caldrà constituir una garantia prèvia de 1.440 euros, equivalent al 5% del valor de taxació de l’embarcació. Aquesta quantitat és un requisit d’admissió per prendre part en la subhasta i serà retornada als licitadors que no resultin adjudicataris. En el cas del comprador final, la garantia quedarà retinguda fins a la formalització del document de compravenda.
La barca es troba actualment a Nàutica Metropol, al carrer Vilarens de Vall-llobrega. Els possibles licitadors van poder visitar-la fins al 10 de juliol, abans de decidir si presentaven oferta. Segons el plec de condicions, l’embarcació està lliure de càrregues i gravàmens.
El motiu de la subhasta no és només patrimonial, sinó també operatiu. La UdG va incorporar el novembre del 2024 una nova embarcació, la Sextant II, finançada amb un ajut del Ministeri de Ciència i Innovació i fons europeus NextGenerationEU. Aquesta nova barca millora substancialment la seva predecessora, tant pel que fa a l’equipament com a la capacitat de treball, i permet operar amb diversos robots submarins de manera simultània i segura.
Informe pericial
Els pèrits van analitzar el mercat d’ocasió d’embarcacions similars i van tenir en compte que la barca havia tingut un ús acadèmic, amb un desgast comparable al d’una explotació comercial. Així, la Sextant tanca la seva etapa al servei de la recerca submarina de la UdG i queda pendent de trobar un nou propietari.
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