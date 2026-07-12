La vicealcaldessa de Girona diu que se'ls ha "acabat la paciència" i deixa entreveure una ruptura al govern
Gemma Geis (Junts) reclama més "visió de futur" per afrontar "la crisi demogràfica" i millorar l'atenció a la ciutadania
La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha assegurat que se'ls ha "acabat la paciència" i ha deixat entreveure una possible ruptura del govern municipal. En un article a El Punt Avui, la dirigent de Junts per Catalunya atribueix aquest malestar al fet que diverses demandes del seu grup "no han estat escoltades", entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública. Geis també ha defensat que Girona necessita més "capacitat de gestió i visió de futur" per afrontar els reptes derivats de "la crisi demogràfica" i ha reclamat transformar l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Des del juny del 2023, Lluc Salellas governa la ciutat gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha recordat en el text que la seva formació va entrar al govern municipal per garantir l'estabilitat i evitar, segons detalla, un executiu "espanyolista" liderat pel PSC. "Sabíem des del primer dia que no compartíem el mateix model de ciutat", ha detallat la dirigent de Junts, i ha tret pit de les mesures impulsades pel seu partit.
Entre aquestes, cita l'aprovació dels pressupostos municipals, les polítiques d'habitatge, el fet d'haver evitat un increment de l'IBI, les actuacions en matèria de seguretat, la nova comissaria a Santa Eugènia, les mesures contra les ocupacions conflictives i el frau al padró, així com la flexibilització del contracte de neteja. També reivindica l'impuls d'un fons de finançament per a empreses gironines, les polítiques de benestar emocional i la defensa del Campus de Salut Josep Trueta.
Malgrat aquest balanç, Geis sosté que el nivell d'exigència de Junts és "més alt". "Governar és prioritzar, liderar equips, omplir llibretes, tancar carpetes, fer seguiment", ha afirmat. Segons exposa, la formació ha reclamat actuacions per resoldre problemes de manteniment de la via pública, com ara l'acumulació de fulles, els escocells abandonats o el mal estat de l'asfalt, així com una resposta més ràpida a les demandes dels barris als problemes de convivència.
"Preparats per posar-nos al capdavant"
En el text, la de Junts també considera que Girona necessita "capacitat de gestió" i "visió de futur" per afrontar "la crisi demogràfica" que considera que viu la ciutat, i defensa una "gran transformació" de l'organització interna de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania.
Geis conclou l'article reivindicant que Junts està preparat per encapçalar un nou projecte polític a la ciutat. "Girona mereix més, i crec que estem preparats per posar-nos al capdavant", ha afirmat. La dirigent assegura que el partit té "projecte, equip i experiència" i defensa que ha arribat el moment d'explicar la seva proposta per liderar el govern municipal.
Madrenas emfatitza la posició de Geis
L'exalcaldessa de Girona Marta Madrenas, en una publicació a les xarxes socials, ha recolzat la posició de Gemma Geis en el citat article. Madrenas ha compartit l'article de la vicealcaldessa i ha afirmat que es tracta d'"una mirada serena sobre la gestió actual de Girona i els reptes que té al davant".
Un govern tricolor
La publicació de l'article arriba quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. Des del juny del 2023, Lluc Salellas de Guanyem Girona és alcalde gràcies a acord de govern entre la seva formació, Junts i Esquerra. El tripartit suma 17 dels 27 regidors del ple i va deixar el PSC, la força més votada a les eleccions del 28 de maig, a l'oposició.
Durant aquests tres anys, els socis de govern han mantingut discrepàncies sobre la gestió d'algunes qüestions municipals, tot i que fins ara aquestes diferències s'havien canalitzat dins de l'executiu.
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