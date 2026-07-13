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Avaria elèctrica a Girona deixa 5.038 usuaris sense llum a l'Eixample des de la matinada

Endesa no pot utilitzar els seus grups electrògens habituals per agilitzar la reparació de l'avaria al cablejat subterrani per l'incendi a les Gavarres

La seu d'Endesa.

La seu d'Endesa. / Endesa

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

Una avaria en el cablejat subterrani de mitja tensió al barri de l'Eixample de Girona afecta des de fa dotze hores a 5.038 usuaris i part de l'enllumenat públic. Segons expliquen fonts de la companyia elèctrica, Endesa, la xarxa elèctrica en determinats punts del barri no funciona des d'un quart d'una de la matinada d'aquest dilluns. També confirmen que s'està treballant per tornar la llum a primera hora de la tarda.

Habitualment, la companyia utilitza grups electrògens mentre s'arregla l'avaria perquè els usuaris puguin disposar d'energia a les seves llars si el tall s'allarga. Tanmateix, Endesa els té tots connectats per l'incendi que va afectar les Gavarres el passat 10 de juliol i, per aquest motiu, no s'ha pogut fer ús dels aparells.

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En una publicació a les xarxes socials, l'Ajuntament de Girona ha indicat a les vuit del matí que Endesa havia informat d'una "avaria elèctrica en la xarxa i que s'allargarà fins allà a les 9 h o 10 h". Aquesta, "afecta habitatges i enllumenat públic de diversos carrers de l'Eixample". Passat l'horari anunciat, alguns veïns s'han queixat a les xarxes socials que l'electricitat encara no havia tornat.

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