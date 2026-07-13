La Bisbal acollirà la Gala Solidària Costa Brava d'enguany
L'Associació contra el Càncer a Girona organitza la gala benèfica per recaptar fons per a la recerca i millorar la vida dels afectats
El pròxim 24 de juliol, torna la Gala Solidària Costa Brava amb el lema Tothom contra el càncer. Aquest any, es durà a terme a Hotel Castell d’Empordà de la Bisbal. Un acte festiu de benvinguda de l’estiu que combina gastronomia, música i espectacle impulsat per l’Associació contra el Càncer a Girona, amb el patrocini principal de Grup Autopodium. L’objectiu d’aquesta vetllada és el de recaptar fons per a la recerca i per continuar millorant la vida de les persones amb càncer i els seus familiars. El sopar comptarà amb una assistència confirmada de 200 persones, entre les quals es troben diferents personalitats, autoritats, empresaris, institucions públiques i privades i la societat més sensible a aquest tipus d'accions. La vetllada serà conduïda per Meritxell Falgueras i Josep Puigbó, i Núria Dardinyà posarà banda sonora a la nit.
- Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Multes de fins a 100.000 euros per fer una foto al DNI: l’AEPD llança un avís urgent als consumidors
- Una dona de 79 anys mor en una piscina privada a Llagostera
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- La UdG subhasta una barca de recerca per 34.800 euros
- Necrològiques del 12 de juliol de 2026
- Ferit lleu a Torroella de Montgrí després d'estavellar-se contra una rotonda