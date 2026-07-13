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La Bisbal acollirà la Gala Solidària Costa Brava d'enguany

L'Associació contra el Càncer a Girona organitza la gala benèfica per recaptar fons per a la recerca i millorar la vida dels afectats

Imatge de la Gala Solidària Costa Brava el juny del 2025

Imatge de la Gala Solidària Costa Brava el juny del 2025 / Associació contra el càncer a Girona

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Redacció

Redacció

El pròxim 24 de juliol, torna la Gala Solidària Costa Brava amb el lema Tothom contra el càncer. Aquest any, es durà a terme a Hotel Castell d’Empordà de la Bisbal. Un acte festiu de benvinguda de l’estiu que combina gastronomia, música i espectacle impulsat per l’Associació contra el Càncer a Girona, amb el patrocini principal de Grup Autopodium. L’objectiu d’aquesta vetllada és el de recaptar fons per a la recerca i per continuar millorant la vida de les persones amb càncer i els seus familiars. El sopar comptarà amb una assistència confirmada de 200 persones, entre les quals es troben diferents personalitats, autoritats, empresaris, institucions públiques i privades i la societat més sensible a aquest tipus d'accions. La vetllada serà conduïda per Meritxell Falgueras i Josep Puigbó, i Núria Dardinyà posarà banda sonora a la nit.

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