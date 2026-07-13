Els sis premiats dels Premis Princesa de Girona 2026 es reuneixen al Liceu
La trobada dels sis premiats al Gran Teatre del Liceu subratlla el valor de la innovació, el coneixement i la transformació social.
Els sis premiats amb els Premis Princesa de Girona 2026 s’han reunit aquest dilluns per primera vegada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, escenari on aquest dimarts 14 de juliol es farà la cerimònia de lliurament dels guardons, presidida per SS. MM. els Reis i amb la presència de SS. AA. RR. la princesa d’Astúries i de Girona i la infanta Sofia. La trobada ha servit perquè els guardonats compartissin com viuen aquest reconeixement i quin impacte té en les seves trajectòries.
En la compareixença, els premiats han coincidit a remarcar el valor d’entrar a formar part de la comunitat de la Fundació Princesa de Girona, una xarxa de joves vinculats a la innovació, el coneixement, la creació, l’emprenedoria i la transformació social. El guardonat en la categoria Social, Hatim Azahri, ha resumit el sentit del premi assegurant que “totes les persones tenen talent” i que el més important és que algú t’ajudi a creure-hi.
La premiada en CreaEmpresa, Patricia Aymà, ha explicat que la seva vocació científica va néixer d’una experiència personal i l’ha portada a veure que els bacteris poden ser “part de la solució als grans reptes de la humanitat”. Des de l’àmbit artístic, la cineasta Gemma Blasco, premiada en la categoria Art, ha defensat “un cinema que no ofereix respostes tancades”, sinó que convida a mirar de cara els conflictes i les zones incòmodes de la societat.
Sis trajectòries i una mateixa idea de futur
El guardonat en Investigació, Rafael Luque, ha situat l’origen de la seva vocació en la nit que va observar Saturn per primera vegada amb un telescopi i ha reivindicat que “la ciència neix de la curiositat i de les preguntes”. En l’àmbit internacional, la premiada en CreaEmpresa, Mercedes Bidart, ha defensat que la innovació només té sentit si serveix per ampliar oportunitats i construir “un sistema financer més just”. També el premiat internacional d’Investigació, José Eduardo Méndez, ha volgut llançar un missatge als joves recordant que “la ciència pertany a tothom”.
Dues jornades entre Barcelona i Girona
La presentació al Liceu també ha servit per avançar els principals continguts d’una agenda institucional que es desenvoluparà entre Barcelona i Girona al llarg de dues jornades. A més de la cerimònia de demà, la Fundació celebrarà la reunió del seu Patronat, presidida per S. M. el Rei, i la tercera edició del Fòrum de talent jove, que reunirà més d’un centenar de joves professionals vinculats a empreses del Patronat i a entitats col·laboradores del Tour del talent.
L’activitat continuarà dimecres 15 de juliol a la província de Girona amb una visita cultural a les ruïnes d’Empúries amb la princesa i la infanta. Posteriorment, i ja amb els Reis, assistiran a la reunió del Consell Assessor Jove de la Fundació i a la tradicional trobada amb la comunitat de premiats. El director general de la Fundació, Salvador Tasqué, ha remarcat que aquestes dues jornades volen reforçar “el reconeixement, la connexió i l’impuls del talent jove”.
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