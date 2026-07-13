Estudiants de Comunicació Audiovisual a l'ERAM participen en una exposició a la Xina
Els treballs de Martí Gay Hereu i Júlia Garcia s'exposen a la Sias University de Zhengzhou juntament amb propostes internacionals
Els treballs dels estudiants del Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia Martí Gay Hereu i Júlia Garcia formen part d’una exposició internacional que es pot visitar a la Sias University de Zhengzhou (Xina).
Els pòsters es van realitzar al BIP (Blended Intensive Program) Posters beyond borders impartit per setmana santa a l’Escola Universitària de les Arts ERAM. La mostra també inclou una selecció de projectes d’investigació del PlayFul Living Lab, desenvolupats pel professor Ferran Altarriba, així com diversos cartells realitzats per estudiants de Polònia i Dinamarca que van participar en el BIP (Blended Intensive Program) de cartells celebrat el passat mes d’abril a l’ERAM.
L’exposició posa en valor la creativitat, la investigació i l’intercanvi internacional entre universitats, reunint propostes que reflexionen sobre qüestions socials, culturals i tecnològiques a través del disseny gràfic.
El cartell de Martí Gay Hereu presenta una metàfora visual sobre el poder transformador de l’educació. Inspirant-se en el personatge de Mary Poppins, l’obra associa l’educació amb la capacitat de «donar ales» a les persones gràcies a la creativitat i la imaginació. El treball juga amb un doble sentit i amb la ironia del lema Culture takes you higher, que reforça el missatge sobre el valor de la cultura i el coneixement com a motors de creixement personal.
Per la seva banda, Júlia Garcia centra el seu projecte en els efectes de l’ús intensiu de les pantalles. A partir d’una investigació sobre estudis mèdics que relacionen l’excés d’exposició als dispositius digitals amb alteracions en determinades zones del cervell, l’estudiant construeix un cartell tipogràfic amb el lema Scrolling Kills Creativity. El moviment de les lletres evoca el desplaçament constant de la informació a la pantalla d’un telèfon mòbil, reforçant visualment la crítica a un consum digital accelerat. Per a Garcia, preservar la creativitat és fonamental, especialment en el desenvolupament cognitiu de les generacions més joves.
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