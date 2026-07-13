Girona aprova els festius locals del 2027: Sant Jaume i Sant Narcís seran els dies escollits
L'Ajuntament de Girona aprova per unanimitat els dos dies festius locals per al 2027, el 26 de juliol i el 29 d'octubre
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L'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest dilluns a la tarda en el ple municipal els dies festius locals per a l'any 2027. Serà el 26 de juliol (dilluns) que coincideix amb la celebració de Sant Jaume a Salt. El dia del patró al municipi saltenc és el 25 de juliol, però en caure en diumenge el pròxim any es passa el festiu a dilluns.
L'altre dia festiu serà el 29 d'octubre (divendres), coincidint amb el patró de la ciutat, Sant Narcís. Aquesta és una de les jornades més destacades en el programa de les Fires i obrirà un pont de quatre dies, amb el 29, 30 i 31 d'octubre i l'1 de novembre (dilluns), coincidint amb Tots Sants. La proposta ha estat aprovada per unanimitat al ple.
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