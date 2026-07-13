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Girona renova els marcadors dels camps de futbol de Can Gibert i Fontajau per 11.717 euros

Els nous marcadors electrònics dels camps de futbol municipals de Girona incorporaran tecnologia LED d'alta lluminositat i seran més resistents

Una imatge d'arxiu del camp de futbol de Can Gibert del Pla.

Una imatge d'arxiu del camp de futbol de Can Gibert del Pla. / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha adjudicat la instal·lació de dos nous marcadors electrònics als camps municipals de futbol de Can Gibert del Pla i de Fontajau, amb l’objectiu de substituir els actuals, que després de prop de vint anys han quedat obsolets i han arribat al final de la seva vida útil. El contracte s’ha adjudicat a l’empresa Manuel Madrid Lores per un import de 11.717,40 euros, IVA inclòs, i el termini d’execució previst és de tres mesos.

El regidor d’Esports i Joventut, Àdam Bertran, ha assegurat que “aquesta renovació és una actuació necessària per continuar modernitzant els equipaments esportius municipals i oferir un millor servei als clubs, als esportistes i al públic”.

Els nous marcadors seran d’ús professional i incorporaran tecnologia LED d’alta lluminositat, amb regulació de la intensitat lumínica i control per consola o comandament a distància. També disposaran d’un panell frontal antireflectant, que n’ha de millorar la visibilitat tant per als jugadors com per al públic.

Els equips, pensats per a exteriors, tindran protecció elevada contra la pols, la pluja i la humitat, així com un frontal resistent als impactes de la pilota. A més, incorporaran dígits de grans dimensions per facilitar la lectura dels resultats des de qualsevol punt del camp.

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Segons Bertran, els nous dispositius aportaran “més qualitat, una millor visibilitat i una major durabilitat”, i han de contribuir a fer dels equipaments esportius municipals espais “cada vegada més moderns, segurs i accessibles”.

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