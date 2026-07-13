Girona s'adhereix a la xarxa mundial de pau amb un nou monòlit al Parc Migdia
El Rotary Club de Girona impulsa un nou monument simbòlic per la pau, emplaçat al Parc Migdia i amb missatges en diversos idiomes.
El Parc Migdia de Girona va incorporar el passat dissabte un nou monòlit de fusta per la pau, una peça simbòlica impulsada pel Rotary Club de Girona amb la inscripció «Que la pau prevalgui sobre la Terra» en diversos idiomes. El monument es va inaugurar en un acte obert al públic i va situar Girona dins la xarxa internacional de ciutats que s’han adherit a la iniciativa «May Peace Prevail On Earth».
Amb aquesta instal·lació, la ciutat va sumar-se a una proposta present en indrets com Hiroshima o Nova York, que utilitzen aquests monòlits com a símbol de convivència, respecte i comprensió entre pobles. El nou element deixa al Parc Migdia un record permanent del compromís amb la pau i el diàleg.
Durant la inauguració, els participants van posar en valor el caràcter universal del missatge i el paper de Rotary en la promoció d’iniciatives vinculades a la pau, el servei i la cohesió social. L’acte va ser també una de les primeres accions institucionals de la nova presidència del Rotary Club de Girona, encapçalada per Narcís Motjé.
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