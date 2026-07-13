Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Renda mitjanaJaciment arqueològic SarriàAnastacia a Cap RoigCarles Puigdemontgovern GironaStuaniincendi AlmeriaMundial futbol
instagramlinkedin

Girona s'adhereix a la xarxa mundial de pau amb un nou monòlit al Parc Migdia

El Rotary Club de Girona impulsa un nou monument simbòlic per la pau, emplaçat al Parc Migdia i amb missatges en diversos idiomes.

Els participants a l'acte del passat dissabte.

Els participants a l'acte del passat dissabte. / Royal Club Girona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

El Parc Migdia de Girona va incorporar el passat dissabte un nou monòlit de fusta per la pau, una peça simbòlica impulsada pel Rotary Club de Girona amb la inscripció «Que la pau prevalgui sobre la Terra» en diversos idiomes. El monument es va inaugurar en un acte obert al públic i va situar Girona dins la xarxa internacional de ciutats que s’han adherit a la iniciativa «May Peace Prevail On Earth».

Amb aquesta instal·lació, la ciutat va sumar-se a una proposta present en indrets com Hiroshima o Nova York, que utilitzen aquests monòlits com a símbol de convivència, respecte i comprensió entre pobles. El nou element deixa al Parc Migdia un record permanent del compromís amb la pau i el diàleg.

Notícies relacionades

Durant la inauguració, els participants van posar en valor el caràcter universal del missatge i el paper de Rotary en la promoció d’iniciatives vinculades a la pau, el servei i la cohesió social. L’acte va ser també una de les primeres accions institucionals de la nova presidència del Rotary Club de Girona, encapçalada per Narcís Motjé.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents