L'alcalde de Girona defensa la continuïtat del govern municipal davant l'amenaça de sortida de Junts
Junts convoca una roda de premsa per analitzar l'actualitat municipal, fet que alimenta els rumors sobre la seva sortida del govern de Girona
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha sortit en defensa del govern municipal, format per Guanyem, Junts i ERC, després que aquest diumenge la vicealcaldessa, Gemma Geis, amenacés en sortir del govern en un article d'opinió publicat a El Punt Avui, on assegurava que se'ls havia "acabat la paciència". Salellas ha posat "en valor la feina feta" pel tripartit i ha assegurat que és "la millor opció" per continuar-la fent durant el pròxim any, fins al maig de 2027, quan se celebraran les eleccions municipals.
Tot això, després que en el torn de precs i preguntes el portaveu del PP, Jaume Veray, i la portaveu del PSC, Bea Esporrín, hagin preguntat sobre l'article escrit per Geis i hagin retret el pacte fet el juny de 2023. Geis, per la seva banda, no ha tancat la porta a sortir del govern i ha exposat que si han de "passar del govern a l'oposició" ho valoraran ells i no perquè ho pregunti l'oposició, i ha assegurat que no acceptava "lliçons de pactes" de populars ni de socialistes. Unes lliçons que tampoc han estat aceptades per Salellas.
El tripartit és la millor proposta política que hi pot haver pel proper any
En tot cas, Junts, després del ple, ha convocat per aquest dimarts una roda de premsa per "analitzar l’actualitat municipal", i tot apunta que Geis anunciarà que marxa del govern (en la convocatòria no es presenta a Geis com a vicealcaldessa, sinó com a portaveu de Junts). Això ja evidencia que el govern està en la corda fluixa, amb Salellas i Geis que s'han mostrat incòmodes en alguns moments, i s'han evitat mirar cara a cara. La portaveu de Guanyem, Sílvia Aliu, va piular aquest diumenge a les xarxes socials que la vicealcaldessa havia de "decidir sense dilació" si volia continuar al govern o volia "passar a l'oposició". Des de juny de 2023 hi ha un govern tripartit amb majoria a la ciutat format per Guanyem (vuit regidors), Junts (sis regidors) i ERC (tres regidors). En cas que la formació de Geis decidís sortir, Guanyem i ERC passarien a governar en minoria (onze regidors, de 27).
Generositat i estabilitat
Durant la seva intervenció, Salellas ha reivindicat tots els projectes que el govern ha tirat endavant a partir de la "generositat" de Guanyem, Junts i ERC. Ha destacat, entre d'altres, els tres pressupostos que han aprovat, l'aprovació urbanística per fer el nou campus de Salut, avançar en la construcció de l'institut Comtessa Ermessenda, el projecte de la plaça Catalunya o l'habitatge de protecció oficial. A part, ha posat èmfasi a tenir un "govern independentista i que lluita contra qualsevol agressió a la llengua catalana".
Més enllà d'això ha tret pit en el fet s'estan desenvolupant "la immensa majoria" que dels 64 acords del pacte de govern, "pensats per millorar la qualitat de vida dels gironins". Ha criticat l'oposició que en parli "poc", perquè "allò que funciona no els interessa destacar". L'alcalde, però, ha reconegut que "les coses es poden fer millor".
Avui hi havia un ple, hi havíem de ser i votar per responsabilitat i estabilitat.
Per la seva banda, Geis ha defensat que "s'han fet coses bé" tot i que "cadascú té el seu grau d'exigència". També ha remarcat qüestions com el campus de Salut, els pressupostos i l'habitatge, que han donat "estabilitat" al govern. Tot i la carta feta aquest diumenge i les crítiques de l'oposició, la vicealcaldessa ha assenyalat que havien de ser al ple i "votar" per "responsabilitat i estabilitat".
Un govern qüestionat per l'oposició
L'oposició ha volgut saber de primera mà si Geis pensava "trencar el pacte" i quan ho faria, sense obtenir una resposta massa clara. Així i tot, Bea Esporrín, ha assegurat que l'aliança entre Salellas i Geis era un "pacte antinatural", amb "models oposats", i que només es va fer "evitar que governés el PSC".
La socialista també ha indicat que "l'acord ha fracassat" i que n'ha "pagat les conseqüències" han estat els veïns de la ciutat. Tot plegat, perquè els "grans projectes continuen enquistats", cosa que Salellas ni Geis veuen de la mateixa manera.
Per la seva banda, Jaume Veray, ha assegurat que els models de Guanyem i Junts són "incompatibles" i, amb ironia, l'ha animat a anar a l'oposició i l'ha felicitat la vicealcaldessa perquè "se n'ha adonat després de tres anys". També li ha retret que "no pot fer una carta" i, l'endemà, "seure" al costat de l'alcalde en el ple. A Salellas li ha dit que si ell fos alcalde cessaria la vicealcaldessa "per manca de confiança".
Els altres socis de govern, ERC, no s'han pronunciat sobre el possible trencament. Sí que ho ha fet l'alcaldable d'ERC-Moviment Gironí, Marc Puigtió. Aquest diumenge va piular a les xarxes socials que no li preocupa "la paciència de la Geis o de Junts" perquè el que "realment té mèrit és la paciència dels gironins".