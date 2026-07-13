L'escola universitària ERAM i la Fundació Dalí impulsen un "stage" fotogràfic al castell de Púbol
La proposta durarà tres dies i comptarà amb sessions teòriques i pràctiques
L’Escola Universitària de les Arts ERAM i la Fundació Dalí organitzen un "stage" fotogràfic al castell de Púbol. Es tracta d'una proposta intensiva de tres dies que convidarà als participants a endinsar-se en l'univers poètic, simbòlic i creatiu de Gala i Salvador Dalí. Es farà del 17 al 19 de setembre i comptarà amb sessions teòriques i pràctiques on els participants exploraran conceptes com la identitat, el cos i la representació en diàleg amb l'arquitectura, la llum i la memòria del castell.
L’activitat s’adreça a totes aquelles persones interessades a perfeccionar les seves habilitats tècniques i creatives en fotografia, així com explorar noves possibilitats expressives. Per participar-hi, es requereixen coneixements bàsics de fotografia i un domini elemental dels controls manuals de la càmera.
Els continguts que en surtin s'exposaran a l'església de Sant Pere de Púbol el 19 de setembre.
La iniciativa s’emmarca en la llarga trajectòria de l’ERAM que, amb més de dues dècades d’experiència en la formació artística i audiovisual, impulsa aquest tipus de stages fotogràfics de creació que reuneixen fotògrafs emergents en residències intensives. Aquestes estades combinen l’acompanyament de professionals reconeguts, el treball de camp i el desenvolupament de projectes personals estretament vinculats al paisatge, el patrimoni i la identitat dels territoris que les acullen.
- Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Multes de fins a 100.000 euros per fer una foto al DNI: l’AEPD llança un avís urgent als consumidors
- Una dona de 79 anys mor en una piscina privada a Llagostera
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- La UdG subhasta una barca de recerca per 34.800 euros
- Necrològiques del 12 de juliol de 2026
- Ferit lleu a Torroella de Montgrí després d'estavellar-se contra una rotonda