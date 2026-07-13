Presó sense fiança per a dos lladres multireincidents detinguts després de robar eines d'una furgoneta a Salt
Els sospitosos tenen un llarg historial de detencions i el jutjat aprecia risc de reiteració delictiva
La plaça 1 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Girona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a dos lladres multireincidents detinguts després de robar eines de treball de l'interior d'una furgoneta al parc de la Massana de Salt el 2 de juliol. Les interlocutòries recullen que els arrestats acumulen nombrosos antecedents policials, així com condemnes i causes pendents per robatoris similars. Per això, atenent la petició del fiscal i de l'advocat de l'acusació particular, Alejandro Sánchez, el jutjat els envia a presó perquè considera que el risc de reiteració delictiva és "més que evident". La víctima, que va enxampar els lladre en plena feina, els ha pogut identificar "sense cap dubte".
El robatori va tenir lloc la matinada del 2 de juliol al parc de la Massana de Salt. Segons fonts properes al cas, tres persones van trencar el vidre d'una furgoneta estacionada i van començar a endur-se les eines de treball que hi havia a l'interior. El propietari del vehicle els va sorprendre mentre actuaven, va aconseguir retenir un dels lladres fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, però els altres dos van aconseguir fugir.
La investigació va permetre identificar-los a partir de la descripció de la víctima i d'imatges de càmeres de seguretat. Els sospitosos van resultar ser dos coneguts de la policia, amb un llarg historial de detencions. Un cop arrestats, la víctima els va reconèixer "sense cap dubte" tant en un reconeixement fotogràfic com durant la roda de reconeixement judicial.
Els dos arrestats van passar a disposició de la plaça 1 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Girona dilluns passat. Segons recullen les interlocutòries, tant la fiscalia com l'advocat de l'acusació particular, Alejandro Sánchez, de Sánchez Ruiz Abogados, van sol·licitar l'ingrés a presó.
El jutjat els ha donat la raó i resol que hi ha prou indicis de la seva participació en el robatori amb força. Les interlocutòries assenyalen que, a més de l'atestat policial, la investigació incorpora el reconeixement fotogràfic, la roda de reconeixement i la declaració del perjudicat, que va identificar els dos investigats "sense cap dubte".
La resolució posa especialment l'accent en el risc que tornin a delinquir. En un dels investigats, el jutjat recull una condemna en fase d'execució per robatori amb violència i intimidació, dues causes pendents pel mateix delicte i nombrosos antecedents policials. En l'altre, destaca dues condemnes en fase d'execució per robatoris amb força, diverses causes pendents (una per robatori amb violència) i també nombroses detencions prèvies. Per això conclou que el risc de reiteració delictiva "és més que evident" en tots dos casos.
Per tot plegat, la plaça 1 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Girona acorda la presó provisional comunicada i sense fiança per als dos investigats: "Concorren els requisits legals exigits per la nostra norma processal com el risc de fugida, la reiteració delictiva i la protecció de les víctimes". Les interlocutòries de presó es poden recórrer.
- Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Multes de fins a 100.000 euros per fer una foto al DNI: l’AEPD llança un avís urgent als consumidors
- Una dona de 79 anys mor en una piscina privada a Llagostera
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- La UdG subhasta una barca de recerca per 34.800 euros
- Necrològiques del 12 de juliol de 2026
- Ferit lleu a Torroella de Montgrí després d'estavellar-se contra una rotonda