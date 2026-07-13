El PSC proposa un gran Espai d'Art i Cultura Contemporanis per a Girona
Els socialistes plantegen un equipament que "integri els fons municipals i altres col·leccions de referència i que reforci la capitalitat cultural de Girona", descartant la Casa Pastors com a possible ubicació
Redacció
El PSC proposa la creació d’un gran Espai d’Art i Cultura Contemporanis que faci valdre els fons municipals d’art, incorporar altres col·leccions d’interès i convertir Girona en un referent de la creació, la recerca i la projecció artística contemporània. La proposta planteja desenvolupar el projecte d’aquest centre en col·laboració amb el Museu d’Art de Girona i la Generalitat de Catalunya i obre la porta a la participació d’inversors privats, amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat econòmica i fer-hi visible una ambició equiparable a la importància cultural de Girona. Els socialistes també descarten ubicar-lo a la Casa Pastors, l'espai que havien proposat els governs municipals de Junts i ERC.
«Tal com ja reivindicava fa molts anys l’enyorat Narcís-Jordi Aragó, Girona fa massa temps que té pendent un gran projecte dedicat a l’art contemporani. El Museu d’Art de Girona fa una tasca extraordinària, però els seus relats, cronològicament, s’aturen molt a l'inici del segle XX. No podem continuar desaprofitant el patrimoni artístic que conserva la ciutat ni el llegat de tants artistes que, com Paco Torres Monsó, Emília Xargay o Domènec Fita, entre molts altres, han contribuït decisivament a construir la nostra identitat cultural», reflexiona el primer secretari dels socialistes gironins, Pere Parramon.
Parramon defensa que la creació de l’Espai d’Art i Cultura Contemporanis de Girona és una aposta estratègica per situar la ciutat i les comarques gironines en l’espai de referència que els correspon al mapa cultural de Catalunya. «És incomprensible que, en ple segle XXI, Girona sigui l’única demarcació catalana que no disposa d’un gran equipament museístic de referència dedicat a l’art contemporani» , lamenta el primer secretari dels socialistes gironins. Barcelona té el Museu d'Art Contemporani de Barcelona i la Fàbrica de Creació Fabra i Coats; A Lleida hi ha el Museu Morera i el Centre d’Art La Panera; i a Tarragona hi funcionen el Museu d’Art Modern i el Centre d’Art Tarragona. Girona, en canvi, l’oferta queda limitada al Bòlit, que és un excel·lent centre d’art contemporani i desenvolupa una tasca imprescindible, però que no pot assumir les funcions pròpies d’un museu. «La proposta que presentem no vol ni substituir, ni duplicar cap equipament que ja existeixi. Volem completar el sistema cultural gironí i, en aquest procés, reforçar el paper del Bòlit i garantir que els creadors i les creadores, així com la ciutadania, tinguin a l’abast els mateixos instruments i oportunitats que tenen a la resta del país. La cultura també és una qüestió d’equilibri territorial, de cohesió i de justícia»
Parramon, que és doctor en Història de l’Art, crític i gestor cultural, remarca que el projecte va molt més enllà del concepte tradicional de museu. «No proposem un espai simplement expositiu, sinó un gran centre de cultura contemporània que combini exposicions temporals i de llarga durada, recerca, creació, activitat comunitària i col·laboració tant amb iniciatives ja consolidades, com amb altres eixos culturals com el que haurien de conformar, per exemple, el Centre Cultural de la Mercè, el Modern i el Centre Audiovisual i Digital. Girona necessita un equipament viu, que interactuï amb la ciutadania i que generi coneixement i sentiment de pertinença».
El PSC-Girona pel Canvi defensa que el primer pas per construir un relat coherent sobre l’art contemporani gironí, ha de ser l’estudi, la catalogació i la recerca dels fons municipals. «és una feina, per cert, a la qual es va comprometre el govern municipal en el Ple extraordinari del 3 d’abril de 2023, amb una assignació de 50.000 € per a la contractació d’un tècnic que comencés a estudiar les col·leccions municipals d’art. Fins allà on nosaltres sabem, aquest acord mai no s’ha arribat a complir». A partir d’aquí, segons els socialistes, caldrà desenvolupar una programació estable d’exposicions, publicacions, activitats i projectes de recerca. Asseguren que als fons municipals s’hi haurien d’incorporar altres col·leccions de rellevància que enriqueixin el projecte i el situïn entre els principals equipaments culturals del país.
En aquest sentit, Parramon ha explicat: «Durant els dos últims anys hem treballat intensament per analitzar la viabilitat econòmica del projecte, establir complicitats institucionals i explorar la possibilitat d’incorporar importants col·leccions que complementin el patrimoni municipal. És un projecte rigorós, madurat i perfectament assolible si existeix voluntat política».
Descartada la Casa Pastors
Pel que fa a la ubicació, el PSC es distancia amb fermesa de la proposta defensada durant els darrers anys pels governs municipals de Junts i ERC. Els socialistes consideren que la Casa Pastors no és l’espai adequat. Les limitacions arquitectòniques que presenta no la fan adequada per a un equipament d’aquestes característiques i l’excessiva concentració d’equipaments culturals al Barri Vell és contraproduent des de la perspectiva de la cohesió a la ciutat. «La Casa Pastors no sembla que sigui una prioritat per al govern municipal, atès el seu silenci. A parer nostre, podria ser un bon centre de rebuda i interpretació del Barri Vell. S’hi podria incorporar algun espai expositiu, ja que la ciutat en pateix un dèficit notable, però no és el millor espai per a un museu», afirma Parramon. «Cal pensar l’Espai d’Art i Cultura Contemporanis amb mirada de ciutat. Per això necessitem un emplaçament funcional, flexible i amb capacitat de créixer, però també una ubicació que contribueixi a generar una nova centralitat urbana i turística fora del Barri Vell. Aquest equipament ha de ser també un motor de transformació urbana».
Segons el PSC, el futur Espai d’Art Contemporani hauria de convertir-se en un dels grans projectes culturals estratègics a casa nostra durant els pròxims anys, preservant el patrimoni artístic contemporani, reforçant la capitalitat cultural de Girona i generant noves oportunitats de desenvolupament social, promoció econòmica, turisme de qualitat i projecció de la ciutat.
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