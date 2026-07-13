Girona aprova un reconeixement extrajudicial de crèdit de 163.815 euros per serveis de semàfors
El reconeixement extrajudicial de crèdit a Sice SA per serveis de semàfors ascendeix a 163.815,28 euros, cobrint un període posterior a l'expiració del contracte anterior
L'Ajuntament de Girona ha aprovat en el ple municipal d'aquest dilluns a la tarda un reconeixement extrajudicial de crèdit de 163.815,28 euros a favor de l'empresa Sice SA pels serveis de manteniment, ajuda a l’explotació i millores dels semàfors que va dur a terme entre el 3 de novembre de 2024 i el 29 de maig de 2025. L'expedient destaca que els serveis es van prestar "sense la tramitació del procediment legalment establert".
Sice havia estat adjudicatària del contracte de manteniment dels semàfors des de novembre de 2020 per 579.695 euros, un preu encarir perquè es van tirar endavant dues pròrrogues anuals. Un cop esgotat el contracte, el 2 de novembre de 2024, va continuar prestant el servei. La seva successora, que prestarà els serveis fins al 2027, és Electronic Trafic SA. Es va formalitzar el contracte el 29 de maig de 2025, per 844.792 euros. El contracte també es pot prorrogar un màxim de dos anys, per la qual cosa, els duplicaria el preu.
L'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) s'ha quedat sol en la votació, ja que els tres partits de l'oposició han votat en contra. El portaveu de Vox, Francisco Javier Domínguez, ha lamentat que la licitació no s'hagués fet amb "previsió", mentre que el portaveu del PP, Jaume Veray, ha destacat que "no és la manera de funcionar". En la mateixa línia, la regidora del PSC, Carla Aguilera, ha assegurat que això "és una mostra més de la manca de previsió i mala gestió" del govern. El regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sánchez, ha respost que els diferents tràmits de les licitacions "poden discorre amb uns temps que no són els previstos".
- Un nou episodi d'incivisme deixa fora de servei la plataforma de bany adaptat de la platja Gran de Palamós
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Multes de fins a 100.000 euros per fer una foto al DNI: l’AEPD llança un avís urgent als consumidors
- Una dona de 79 anys mor en una piscina privada a Llagostera
- El Govern ordena el tancament definitiu de la via ferrada de la Cala del Molí
- La UdG subhasta una barca de recerca per 34.800 euros
- Necrològiques del 12 de juliol de 2026
- Ferit lleu a Torroella de Montgrí després d'estavellar-se contra una rotonda