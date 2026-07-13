La Universitat de Girona obre la convocatòria de beques per al Màster en Turisme Cultural amb ajuts de 5.250 €
Els estudiants del Màster en Turisme Cultural de la UdG tenen fins al 18 de setembre de 2026 per sol·licitar les ajudes econòmiques ofertades
Redacció
La Universitat de Girona ha publicat la Convocatòria Unificada de Beques amb finançament extern pel curs 2026–2027, on s’inclouen dos ajuts econòmics promoguts per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni, i destinades a estudiants del Màster en Turisme Cultural. Cada beca té un import individual de 5.250 €, orientat a facilitar l’accés a una formació especialitzada en patrimoni cultural, turisme sostenible i gestió cultural.
Les beques estan dirigides a estudiants que desitgin cursar el Màster en Turisme Cultural de la UdG, un programa oficial que destaca pel seu enfoc interdisciplinari i la seva col·laboració amb institucions culturals, museus, entitats patrimonials i administracions públiques. L’objectiu d’aquestes beques és impulsar la formació de professionals capaços de dissenyar projectes innovadors dins l’àmbit del turisme cultural i contribuir a la valorització del patrimoni cultural i gastronòmic del territori.
El període de presentació de sol·licituds finaliza el 18 de setembre de 2026 a les 23:59 (hora local de Girona). Les persones interessades hauran d’haver realitzat la preinscripció i ser admesos/es en el màster per a poder optar a la beca.
Els requisits complets es poden consultar a la convocatòria oficial, però en destaquem els més rellevants. S’ha de posseir un títol universitari oficial que permeti l’accés al màster, i amb això no estar en possessió d’un altre títol oficial de màster. Abans de demanar la beca, s’haurà d’abonar la taxa d’estudi de documentació necessària.
Un compromís amb la formació i el territori
La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni reafirma, amb aquesta convocatòria, el seu compromís amb la promoció del talent i la professionalització del sector turístic i cultural. Aquestes beques busquen facilitar l’accés a una formació de qualitat i contribuir amb la creació de perfils especialitzats disposats a liderar projectes.
Les bases completes estan disponibles al Tauler d’Anuncis de la web de la Universitat de Girona, amb nom de Resolució del rector de convocatòria unificada de beques amb finançament extern de la Universitat de Girona, per als estudis de màster universitari per al curs 2026-2027.
Per consultes addicionals, les persones interessades poden contactar amb la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni (coord.catedra.calonge@udg.edu).
Links a utilitzar
Web del Màster en Turisme Cultural de la UdG:
https://www.udg.edu/ca/masters-en-turisme/turisme-cultural
Per sol·licitar la beca:
https://sgi.udg.edu/tramits/ca-es/Escull-identificacio?IDTramit=1131
Bases de la convocatòria 2026-2027 en pdf:
https://mcusercontent.com/80e5a6bcde9dd37d735a57ab5/files/34c92a13-63ee-34d7-d19c-5c
97a16ca8e2/ResoluciobasesCatedres_2026_2027_signat.pdf
Web de les beques i ajuts de màster de la UdG:
https://www.udg.edu/ca/estudia/beques-i-ajuts/ajuts-de-master