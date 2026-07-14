15.186 infants i joves participen en activitats de lleure a les comarques gironines aquest estiu
El Gironès se situa com a líder en participació a la demarcació amb 5.138 persones
Les entitats que organitzen activitats de lleure a les comarques gironines han notificat al Departament de Drets Socials i Inclusió un total de 334 activitats educatives per aquest estiu, excloent les activitats esportives. Fins ara, s'hi han inscrit 15.186 infants i joves, 2.494 monitors/es i dirigents i 403 persones de suport, xifra que suma un total de 18.083 assistents. La majoria participen en algun dels 104 casals de vacances. La resta d'activitats es reparteixen en 80 colònies, 77 acampades, 69 rutes i 4 camps de treball.
Les entitats, associacions educatives juvenils, associacions de famílies, empreses i institucions organitzadores poden notificar les activitats a la Direcció General de Joventut fins 7 dies abans de l'inici, de manera que les xifres encara poden créixer les setmanes vinents.
Pel que fa a la participació per comarques, el Gironès és la comarca amb més participació, amb un total de 5.138 persones. L'Alt Empordà suma 2.226 participants, seguit del Baix Empordà (2.170), el Ripollès (2.007), el Pla de l'Estany (1.771), la Cerdanya (1.684), la Garrotxa (1.526) i la Selva (1.473).
A la demarcació de Barcelona, les entitats que organitzen activitats de lleure han notificat la inscripció de 214.089 infants i joves, 28.655 monitors/es i dirigents i 3.464 persones de suport, xifra que suma un total de 246.208 assistents.
Visita institucional a la Garrotxa i l'Alt Empordà
La directora general de Joventut, Clara Quirante, ha visitat aquest dilluns diverses activitats de lleure d'estiu a les comarques gironines, acompanyada d'Amadeu Breva, coordinador territorial de Joventut a Girona. La jornada ha començat a Santa Pau, a la Garrotxa, amb la visita a la colònia del Centre d'Esplai Sant Esteve de Caldes de Malavella, a la casa de colònies Els Arcs. A continuació, la directora s'ha desplaçat a Cabanelles, a l'Alt Empordà, per visitar l'acampada del Centre d'Esplai Espurna de Gràcia al terreny de Can Coromines. La jornada ha finalitzat a l'alberg Xanascat de l'Escala, on Quirante ha conegut les activitats del programa “L'estiu és teu!”.
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter
- Cap comarca gironina arriba a la renda mitjana catalana