El Barri Vell de Girona, escenari habitual de grans produccions, acull ara el rodatge de Disney
Les escales de la Catedral i el passeig Arqueològic s'adapten per acollir el rodatge de la pel·lícula "Enredados", provocant talls puntuals i restriccions d'accés
Júlia Bagué
El Barri Vell de Girona ja és un escenari habitual de grans produccions audiovisuals internacionals. Aquest dilluns han començat les feines de muntatge pel rodatge de la nova pel·lícula de Disney Enredados (Tangled), just un mes després que es paralitzéssin diverses zones del centre en motiu de la grabació de la serie d’Amazon Prime, Tomb Raider. Alguns veïns de la zona han expressat la saturació que es viu al barri on cada vegada és mes habitual haver-se d’acreditar per accedir a casa teva, mentre que d'altres es mostren agraïts per la bona organització de la productora.
Les afectacions més destacables són a les escales de la Catedral, on s’han habilitat a banda i banda uns carrils de pujada i baixada. Al centre de l’escalinata, els operaris corren amunt i avall col·locant taulons de fusta, on un tècnic assegura que hi aniran col·locades les decoracions. Els treballadors també parlen d’un muntatge interior, de moment protegit pels contractes de confidencialitat. Per aquest motiu, les visites culturals a la Catedral de Girona estaran tancades els dies 22, 23, 24 i 27 de juliol.
Al passeig Arqueològic, diversos muntatges anuncien moviment els propers dies 20, 28 i 29 de juliol. A les escales de davant dels banys àrabs s’hi ha improvisat una rampa de fusta, i l’espai de la font està acordonat per dues cintes. També es preveia el tancament d’un dels aparcaments més importants de la ciutat, situat al camí de la Font de l’Abat, davant del König de Fontajau. Les 200 places que ofereix seguien operatives aquest matí, però amb previsió que aviat l'espai es converteixi en el camp base de la producció fins el 6 d’agost.
El propietari del bar l’Arc, situat ben bé al peu de les escales, Valeri Bonaventura, valora positivament els darrers rodatges a la ciutat: “respecten els veïns i son molt professionals. Fan la feina ràpid i sense molestar gaire”. Malgrat les afectacions d’aparcament, que solen ser molestes pels veïns, considera que aquestes produccions promouen la ciutat i, tot i que no els hi agrada tancar, “son pocs dies i compensen econòmicament”. Una veïna de prop de la Catedral, Alícia Llosas, assegura que no té cap queixa sobre aquest nou rodatge: "un equip de la productora s'ha passejat per oferir solucions pels veïns. Ha sigut una gestió impecable i molt ben organitzada".
Altres veïns, en canvi, temen que aquests esdeveniments portin encara més turistes al barri. Un veí del carrer de la força, Josep Pastells, es mostra molest pels talls continuats de carrers i “haver de demanar permís per anar a casa teva” en un barri molt castigat per la gran afluència de visitants. Un altre veí del carrer de la Força assegura que aviat anirà a viure a un altre lloc perquè "cada dia és més complicat viure al Barri Vell".
La ciutat-plató
Pastells comenta que “els guies turístics cada vegada se centren més en explicar què s’ha rodat a cada lloc, més que explicar la història i llegendes de Girona”. Creu que la febre de Girona com a escenari de pel·lícules és d’abans de Joc de Trons, concretament des de la gravació del llargmetratge El Perfum. A una veïna del Barri Vell de tota la vida, li dona la impressió que "aquestes produccions porten un turisme massiu i de menys qualitat". Critica que els que hi viuen son els que més ho pateixen i l'Ajuntament de Girona segueix programant esdeveniments a la zona, que a vegades, fins i tot, se solapen.
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