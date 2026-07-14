Cassà de la Selva intensifica els controls per garantir la neteja d'orins i excrements de gossos
La Policia Local vetllarà pel compliment de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana per mantenir els espais públics nets
Redacció
L'Ajuntament de Cassà de la Selva posa en marxa una campanya de control per garantir que les persones que passegen gossos per la via pública compleixin les obligacions establertes a l'Ordenança reguladora de civisme i convivència ciutadana, pel que fa a la neteja dels orins i els excrements dels seus animals de companyia. L'objectiu de la campanya és fomentar el civisme i contribuir a mantenir els carrers, places i espais públics en bones condicions de neteja i convivència.
L'Ordenança, concretament als articles 33.2.l i 34.1, estableix que les persones que passegen un gos han de portar sempre una ampolla o recipient amb aigua per diluir els orins de l'animal, així com bosses per recollir els excrements, i fer-ne ús quan sigui necessari.
En el marc d'aquesta campanya, la Policia Local durà a terme controls al municipi per comprovar que els propietaris dels gossos disposen del material necessari per complir aquesta normativa. Tal com es disposa en el règim sancionador de l’Ordenança, l'incompliment d'aquestes obligacions pot comportar sancions econòmiques, d'acord amb de l'ordenança, d'entre 180 i 300 euros.
L'alcalde de Cassà de la Selva, Pau Presas, assenyala que "els espais públics són de tothom i cal que tothom els respecti. La majoria de persones propietàries de gossos ja actuen amb responsabilitat i compleixen aquestes obligacions, però l'incivisme d'una minoria no pot perjudicar la feina que fan molts veïns i veïnes. Amb aquest dispositiu volem reforçar el compliment de la normativa i recordar que, amb petits gestos com recollir els excrements i esbandir els orins, contribuïm a mantenir un municipi més net, més agradable i amb una millor convivència per a tothom".
La campanya es complementa amb la instal·lació de cartells informatius en diferents punts del municipi i amb la difusió de missatges a les xarxes socials de l'Ajuntament. Amb el lema "El teu gos, la teva responsabilitat", aquesta acció vol recordar a la ciutadania la importància de complir les obligacions establertes a l'ordenança i fomentar actituds cíviques.
Cal recordar també que tal com s’indica en l’article 31 de l’Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals, els propietaris d’animals de companyia han de garantir-ne la identificació mitjançant microxip homologat i la inscripció al registre censal municipal dins dels terminis establerts. En el cas dels gossos potencialment perillosos, també cal disposar de la llicència administrativa corresponent per a la seva tinença i conducció.
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