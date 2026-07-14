Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crisi govern GironaRegularització immigrantsPesca de sonsosPressupostos GeneralitatPere AlbóReis l'Escalaincendis forestalsMundial futbol
instagramlinkedin

La Creu de Palau de Girona perdrà 100 places de residència en favor de 55 pisos assistits

El consistori gironí expressa la seva disconformitat amb la mesura governamental que elimina 63 places residencials públiques malgrat la forta demanda existent a la ciutat

L'Ajuntament ha mostrat la seva disconformitat amb el pla de la Conselleria

L'Ajuntament ha mostrat la seva disconformitat amb el pla de la Conselleria / DdG

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Júlia Bagué

L'Ajuntament de Girona s'ha mostrat disconforme davant la decisió del govern de la Generalitat de reconvertir tota una ala de la residència Creu de Palau en pisos assistits. El centre ha deixat d'acceptar nous residents fins a reduir 100 places de la seva capacitat, en un moment de crisi i oferta insuficient. A Girona, el temps d'espera per aconseguir plaça pública és d'un any i mig i només disposa de dos centres. El pla governamental preveu, a canvi, construir 55 pisos assistits i convertir 37 places sociosanitàries en residencials.

En una carta adreçada a la consellera de Drets Socials i Inclusió i al director dels Serveis Territorials, l'Ajuntament alerta dels perills de la mesura: "Girona necessita pisos assistits, però no es pot permetre perdre places residencials". La regidora de Ciutat que Cuida de l'Àrea de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, Gemma Martínez, assegura que "un recurs no pot ser substitutiu de l'altre" i preveu "efectes devastadors a la llista d'espera".

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
  2. La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
  3. Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
  4. Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
  5. Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
  6. Un Girona sense Stuani?
  7. Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter
  8. Cap comarca gironina arriba a la renda mitjana catalana

Ja ha entrat en vigor: multes de 500 euros i 6 punts del carnet de conduir per aquest petit gest

Ja ha entrat en vigor: multes de 500 euros i 6 punts del carnet de conduir per aquest petit gest

La tradició i cultura popular són els eixos de la festa del barri de Mas Palau

La tradició i cultura popular són els eixos de la festa del barri de Mas Palau

Denunciats dos furtius reincidents per capturar ocells fringíl·lids amb mètodes prohibits a Pau

Denunciats dos furtius reincidents per capturar ocells fringíl·lids amb mètodes prohibits a Pau

El Govern aprova la llei contra la violència vicària, que serà un agreujant per raó de gènere, no un nou delicte

El Govern aprova la llei contra la violència vicària, que serà un agreujant per raó de gènere, no un nou delicte

La Cambra de la Propietat Urbana alerta que regular la venda d'habitatges "perjudica més que ajuda"

La Cambra de la Propietat Urbana alerta que regular la venda d'habitatges "perjudica més que ajuda"

Olot engega la reforma del passatge del Colon com a "punt estratègic" pel pas de vianants del centre de la ciutat

Olot engega la reforma del passatge del Colon com a "punt estratègic" pel pas de vianants del centre de la ciutat

El festival itinerant de curtmetratges de la Catalunya del Nord 'Courts Circuit 66' s'expandeix a comarques gironines

El festival itinerant de curtmetratges de la Catalunya del Nord 'Courts Circuit 66' s'expandeix a comarques gironines

El Festival de Peralada celebra "40 anys en camí"

El Festival de Peralada celebra "40 anys en camí"
Tracking Pixel Contents