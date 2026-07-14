La Creu de Palau de Girona perdrà 100 places de residència en favor de 55 pisos assistits
El consistori gironí expressa la seva disconformitat amb la mesura governamental que elimina 63 places residencials públiques malgrat la forta demanda existent a la ciutat
Júlia Bagué
L'Ajuntament de Girona s'ha mostrat disconforme davant la decisió del govern de la Generalitat de reconvertir tota una ala de la residència Creu de Palau en pisos assistits. El centre ha deixat d'acceptar nous residents fins a reduir 100 places de la seva capacitat, en un moment de crisi i oferta insuficient. A Girona, el temps d'espera per aconseguir plaça pública és d'un any i mig i només disposa de dos centres. El pla governamental preveu, a canvi, construir 55 pisos assistits i convertir 37 places sociosanitàries en residencials.
En una carta adreçada a la consellera de Drets Socials i Inclusió i al director dels Serveis Territorials, l'Ajuntament alerta dels perills de la mesura: "Girona necessita pisos assistits, però no es pot permetre perdre places residencials". La regidora de Ciutat que Cuida de l'Àrea de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, Gemma Martínez, assegura que "un recurs no pot ser substitutiu de l'altre" i preveu "efectes devastadors a la llista d'espera".
Subscriu-te per seguir llegint
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter
- Cap comarca gironina arriba a la renda mitjana catalana