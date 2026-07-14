Ensurt per un incendi elèctric a la cuina d'un centre de menors de Quart
Els tres educadors i els set joves que hi havia a l’edifici han resultat il·lesos
Ensurt aquest dimarts al migdia en un centre de menors de Quart per un incendi elèctric originat a la cuina de l’edifici. Les deu persones que hi havia a l’interior de la masia, tres educadors i set joves, han resultat il·leses.
Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la tarda, quan els Bombers han rebut l’avís del foc i s’han desplaçat fins al centre amb diverses dotacions.
En arribar-hi, els efectius han comprovat que totes les persones que hi havia a l’immoble es trobaven en bon estat. Posteriorment, han localitzat l’origen de l’incendi en uns cables situats a l’exterior del forn de la cuina.
Els Bombers han sanejat el cablejat afectat i han sufocat el foc. L’incendi no ha provocat problemes en el subministrament elèctric de la casa i, un cop finalitzades les tasques de revisió, les dotacions han abandonat el lloc, informen des del cos d'emergències.
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