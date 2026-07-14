Junts deixa el govern tripartit de Girona i retreu a Salellas una manera de governar "personalista"
La decisió arriba després d'advertir "mancances" en la gestió i la poca capacitat d'influència del partit
Junts ha anunciat aquest dimarts matí que abandona el govern de Girona després de tres anys i deixa Guanyem i ERC en minoria, amb onze dels 27 regidors del consistori. La fins ara vicealcaldessa i nova portaveu de la formació, Gemma Geis , ha atribuït la ruptura a una acumulació de discrepàncies, ha acusat l’alcalde, Lluc Salellas, de tenir una manera de governar "personalista" i ha assegurat que "se li ha acabat la paciència".
Geis no ha assenyalat un únic detonant, sinó "un cúmul de raons" que, segons ha explicat, ha acabat provocant una crisi de confiança i fent insalvables les diferències sobre la manera de governar. La portaveu ha retret que "cal cuidar més els socis de govern" i ha assegurat que durant els "últims dos mesos" Junts havia advertit Guanyem de diverses mancances, fins a arribar a la conclusió que ja no podia "influir més" perquè "arriba un moment en què el rumb d’un govern el marca l’alcalde".
Arriba un moment en què el rumb d’un govern el marca l’alcalde i ja no podíem influir més
Una de les reunions més tenses va tenir lloc fa un parell de setmanes durant una Junta de Govern Local convocada per abordar el futur del Cinema Truffaut. Segons ha relatat Geis, Salellas havia de presidir-la, però "no hi era". La portaveu ha subratllat que aquest episodi "no és el motiu" de la sortida, però sí que va aprofundir una "crisi de confiança" que feia temps que s’arrossegava.
Geis ha lamentat que diversos projectes i carpetes que Junts considerava prioritaris hagin quedat durant massa temps "en un segon pla". Entre les qüestions que la formació considera encallades, ha citat el pla d’asfaltatge, la neteja, la situació de les brigades, la coordinació entre els serveis municipals, la nova oficina de contractació, la modernització dels mercats i la moratòria de negocis.
Un "grau d'exigència més alt"
"Governar no només significa impulsar grans projectes, sinó també cuidar el dia a dia", ha afirmat Geis, que ha assegurat que el "grau d’exigència" de Junts era més alt. També ha posat com a exemples la crisi de les brigades durant Temps de Flors, les voreres que fa mesos que esperen actuacions, l’acumulació de fulles o l’estat dels escocells. A tot això, Geis hi ha afegit la reorganització del cartipàs municipal del gener del 2025, quan Junts va reclamar assumir "més responsabilitats". "Si haguéssim assumit més competències, segurament no seríem aquí, perquè la ciutat hauria anat per un altre camí", ha assegurat.
Governar no només significa impulsar grans projectes, sinó també cuidar el dia a dia. Aquí hem vist que el grau d'exigència de Junts era més alt
La portaveu ha explicat que dissabte va comunicar a Salellas que publicaria l’article d’opinió on qüestionava diferents aspectes del govern, però que no li va traslladar la decisió definitiva de marxar fins dilluns, després del ple municipal. Durant la sessió, els portaveus del PP i del PSC, Jaume Veray i Bea Esporrín, van preguntar quan Junts comunicaria si abandonava l’executiu. Geis també ha criticat que la portaveu de Guanyem, Sílvia Aliu, l’emplacés a través de les xarxes socials a "prendre una decisió ràpida". Segons la dirigent de Junts, la sortida s’ha pres de manera "molt meditada", "serena" i "per responsabilitat".
Per "responsabilitat"
Geis ha defensat que Junts va entrar al govern el 2023 "per responsabilitat" i per "garantir estabilitat", perquè "el més fàcil hauria estat quedar-se a l’oposició". També ha recordat que el pacte pretenia evitar que "el PSC espanyolista governés la ciutat" i garantir la continuïtat de projectes estratègics com el futur Campus de Salut Josep Trueta. Tres anys després, la portaveu ha reivindicat que Junts "ha complert". Entre les principals actuacions impulsades, ha destacat l’aprovació dels tres pressupostos municipals (2024, 2025, i 2026), un fet que ha contrastat amb la manca de nous comptes tant a la Generalitat com al Govern espanyol.
També ha reivindicat la posada en marxa de la nova comissaria de Santa Eugènia, el reforç de la Policia Municipal, els desallotjaments dels blocs de Tomàs Mieres i la ronda Ferran Puig i de les naus del carrer Barcelona o la recuperació d’habitatges públics ocupats de forma il·legal. Pel que fa al Campus de Salut, Geis ha acusat que l'acord bilateral l’alcalde, Lluc Salellas, i la consellera Sílvia Paneque era "més propagandístic que útil". També ha lamentat que les inversions promeses per als barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia "eren fum", perquè no han quedat recollides als pressupostos de la Generalitat.
A l’oposició
Fins ara, els sis regidors de Junts gestionaven diverses àrees del govern. Gemma Geis era vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics; Xavier Aldeguer dirigia Talent, Innovació, Salut i Comunitat; Núria Riquelme, Servei a les Persones, Convivència i Llengua Catalana; Lluís Martí, Urbanisme de Proximitat i Planejament; Maria Àngels Planas, Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics, i Sílvia Bosch, Salut i Benestar Emocional. El govern estava format per 17 regidors: vuit de Guanyem, sis de Junts i tres d’ERC. Amb la sortida de Junts, Guanyem i ERC queden amb onze dels 27 representants i, si mantenen l’aliança, hauran de governar en minoria durant els deu mesos que resten de mandat.
Geis, però, ha remarcat que, des de l'oposició tindrien la "mà estesa", perquè el seu compromís continua "intacta". Ha deixat clar que hi seran en les "propostes relacionades amb els 64 punts de l’acord de govern" i també en les qüestions "relacionades amb la llengua catalana". "Girona, els gironins i els seus problemes són el primer", ha subratllat.
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