L'alcalde de Girona veu la marxa de Junts com un error polític que dóna ales a l'extrema dreta
L'alcalde lamenta la marxa de Junts i assegura que ja treballen per configurar un nou cartipàs municipal abans de finals de juliol
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha acusat Junts d'abandonar el govern per l'electoralisme, ja mirant a les municipals que se celebraran el maig de 2027, i per "por" a l'extrema dreta. Salellas considera que la marxa de la formació que lidera Gemma Geis és un "error polític i de càlcul" que "dona ales al PSC, a Aliança Catalana i a Madrid". Malgrat el trencament, l’alcalde ha assegurat que això "no significa que la història acabi aquí" i ha remarcat que el govern continua "determinat" i amb un full de ruta. Des del moment en què Junts va confirmar que abandonava l’executiu, Guanyem treballa en la configuració d’un nou cartipàs, que Salellas espera poder presentar abans de finals de juliol.
L’alcalde ha lamentat que la sortida de Junts "trenca la unitat construïda" el juny del 2023, quan es va formar el govern tripartit entre Guanyem, Junts i ERC. "En els últims tres anys s’ha construït una unitat estratègica i interessant, pensada per millorar la qualitat de vida dels gironins", ha defensat. Segons Salellas, Junts ha decidit trencar aquesta aliança amb una decisió "clarament pensada en les eleccions".
La marxa de Junts del govern és un error polític i de càlcul que dona ales al PSC, a Aliança Catalana i a Madrid
L’alcalde també ha assegurat que la sortida de la formació és una "mala notícia" per a les persones que defensen una ciutat "cohesionada, catalanista i compromesa amb els drets". Segons ha exposat, el tripartit havia impulsat un model de ciutat propi, "que no depèn de Madrid" i que actuava com un "mur" contra els postulats de l’extrema dreta.
Al mateix temps, Salellas ha emplaçat ERC a "no cometre el mateix error que Junts" i a mantenir-se dins del govern per continuar desenvolupant un projecte "independentista i d’esquerres" que, segons ha dit, representa la "majoria social de la ciutat". De moment, el portaveu republicà, Quim Ayats, encara no s’ha pronunciat. Salellas ha explicat que aquest dimarts encara no hi havia parlat.
Defensa la feina feta
L’alcalde ha assegurat que durant les últimes setmanes "no ha passat res diferent" del que havia estat el funcionament del govern en els darrers tres anys. En resposta a les acusacions de Geis sobre el seu suposat personalisme, ha afirmat que té "la consciència molt tranquil·la". "A un alcalde se li demana lideratge" ha dit, assegurant que Geis li havia aquest lideratge "en temes concrets", ha afirmat Salellas. També ha defensat que "qualsevol punt que s’ha portat al ple s’ha consensuat i debatut abans" amb els socis de govern.
L’alcalde ha reiterat que la ruptura és un "error" que "té únicament a veure amb les eleccions". També ha explicat que confiava que el govern tripartit arribaria "fins al maig del 2027", perquè s’havia construït "des de la generositat" i amb la voluntat de formar un executiu "fort i cohesionat" capaç de tirar endavant projectes estratègics.
A un alcalde se li demana lideratge i, precisament, en més d’una ocasió Gemma Geis me l’havia demanat en temes concrets
Salellas ha recordat que el 2023 es van trobar una ciutat "aturada i bloquejada" i ha reivindicat que durant aquests tres anys s’han desencallat projectes que feia temps que no avançaven. Per aquest motiu, ha agraït la feina dels "disset regidors" que fins ara formaven part del govern, inclosos els sis representants de Junts. Entre els principals projectes, ha destacat el Campus de Salut, l’impuls de l’habitatge públic i assequible, la limitació dels habitatges d’ús turístic, la pacificació de carrers, el futur institut Comtessa Ermessenda, la Girocleta, la millora del transport públic i l’ampliació dels refugis climàtics.
Salellas ha assegurat que els 64 punts de l’acord de govern del 2023 continuaran guiant l’acció de l’executiu, malgrat que Junts passi a l’oposició. També ha defensat que els regidors de Guanyem estan "capacitats" per assumir la nova distribució de responsabilitats. Creu que els vuit regidors de Guanyem estan "capacitats" i estan "convençuts que això anirà bé", ha conclòs l’alcalde.
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