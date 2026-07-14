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Més de 700 persones grans s’han format amb el projecte Competències Digitals +60 a Girona

La iniciativa, finançada amb fons europeus Next Generation, ha format a persones de més de 60 anys en entorn digital, gestió del temps lliure i comunicació.

Imatge de dues persones durant la formació

Imatge de dues persones durant la formació / Fundació La Caixa

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Redacció

Redacció

Fer un tràmit per internet, gestionar el correu electrònic o demanar una cita mèdica amb el mòbil són tasques quotidianes que, en una societat cada cop més digitalitzada, encara suposen una dificultat per a molta gent gran.

La Fundació ”la Caixa” ha desenvolupat el projecte Competències Digitals +60 amb l’objectiu de reduir aquesta bretxa i reforçar l’autonomia de les persones més grans de 60 anys. Aquesta iniciativa ha estat impulsada per Red.es en el marc de Generació D i finançada a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència amb fons Next Generation de la Unió Europea.

A Girona, 721 persones han format part del programa, que s'ha dut a terme a les 17 comunitats autònomes i a Ceuta, i s’ha articulat a través de 2.263 tallers impartits a 350 centres de gent gran. L'oferta s'organitza en 3 grans blocs temàtics: entorn digital, gestió del temps lliure i comunicació, i xarxes socials. Entre totes les propostes, el taller més sol·licitat ha estat el dedicat als tràmits per internet, cosa que reflecteix la necessitat de moltes persones grans de guanyar autonomia per fer gestions del dia a dia, com ara demanar una cita mèdica, fer tràmits administratius o fer compres i reserves en línia.

Les gairebé 22.000 persones participants tenien entre 60 i 96 anys i representaven de manera equilibrada les diferents franges d’edat, tot i que destaca l’elevada participació de persones més grans de 76 anys, que constituïen el 29,4 % del total. Així mateix, quatre de cada deu participants tenien estudis bàsics o no disposaven de formació reglada.

Suport integral i sostingut a la gent gran

Moltes de les persones grans que han participat en la formació han incorporat a la seva vida quotidiana eines digitals que els permeten actuar amb més seguretat i independència en àmbits com la mobilitat, el lleure, la comunicació amb familiars o les gestions administratives.

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La Fundació ”la Caixa”, assenyala que el projecte ha anat més enllà de l’adquisició d’habilitats digitals i ha contribuït a reforçar l’autonomia personal, afavorir la inclusió i crear nous vincles socials entre les persones participants.

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