Paneque diu estar "centrada" en ser consellera i no candidata a Girona
La portaveu del Govern creu que "no és temps" de llistes i recorda que queden 10 mesos per les municipals
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha refermat aquest dimarts estar "centrada" en ser consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i no en una eventual candidatura del PSC a l'Ajuntament de Girona per les pròximes eleccions municipals. "Amb això he estat fins ara i amb això continuo i continuaré", ha defensat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. En aquest sentit, ha admès que "no seria just ni adequat" tenir "el cap en altres coses" que no sigui el seu departament. També ha recordat que queden 10 mesos per les municipals. "No és temps de candidatures, sinó d'aprofitar aquests 10 mesos per intentar ajudar a avançar la ciutat de Girona", ha afegit.
Paneque va ser regidora a l'Ajuntament de Girona des del 2011 fins al nomenament com a consellera del Govern. Entre el 23 de març de 2016 i el 27 d'octubre de 2017, va ser primera tinenta d'alcaldia i responsable de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat.
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