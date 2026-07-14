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Paneque defensa "l'estabilitat" i deixar de banda "interessos partidistes" després que Junts trenqui el pacte a Girona

La consellera diu que està "absolutament centrada" en el Departament en ser preguntada sobre si serà alcaldable

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque / Sara Soteras (ACN)

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ACN

ACN

La consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat aquest dimarts que és "bo" que hi hagi "estabilitat" i "seguretat", en ser preguntada sobre el trencament de Junts del pacte a l'Ajuntament de Girona. En una entrevista a 'Els Matins' de 3Cat, Paneque ha afirmat que cal "avantposar els interessos dels ciutadans per sobre de qualsevol interès partidista o polític", tot assenyalant que ho diu en referència a Girona i a qualsevol altra ciutat. Sobre si serà la candidata socialista a l'alcaldia de Girona en les pròximes eleccions, Paneque ha insistit que està "absolutament centrada en els grans reptes de país" al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

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