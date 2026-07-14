El PPC assegura que Junts "no pot esborrar" els tres anys de govern a Girona i considera de la ruptura una "jugada estratègica"
El regidor dels populars, Jaume Veray, recorda que els "desacords, xocs i votacions diferents" des del primer any de mandat, ja evidenciaven que el pacte "no acabaria arribant al final"
El regidor del PPC a l'Ajuntament de Girona, Jaume Veray, creu que "trencar el pacte tres anys després" és un fet que "arriba tard" i més després que, segons explica el popular, "s'adonen que el seu model no és el mateix que el d'ERC i el de Guanyem". Tot i això, considera que els motius que ha exposat a la compareixença d'avui de Junts "semblen menors", per això, el fa pensar que "hi pot haver alguna cosa més darrere de la decisió".
Veray recorda que des del "primer any de mandat" ja hi havia "desacords, xocs i votacions diferents" entre els tres socis del govern, un fet que, ja demostrava que el pacte "no acabaria arribant al final del mandat".
Pel PP, la ruptura s'explica principalment per diferents motius. Un d'ells és que considera que el govern es va construir a partir d'un pacte "independentista" i no d'un projecte compartit de ciutat. En aquest sentit, el popular defensa que "la independència no governa les ciutats", ja que, aquestes es governen amb "models econòmics" i "filosofies de treball". Per això, reitera que ell ja va dir "des del primer dia" que el tripartit no duraria.
Ara bé, pel portaveu dels populars, aquest no és l'únic fet que ha ocasionat aquesta ruptura, ja que també hi té un pes important que arribi a només "vuit mesos de les eleccions municipals". Un fet que, tot i respectar "les estratègies electorals de cada partit", considera que és "més una jugada estratègica que no pas un desmarcament" i recorda que sortir ara del govern "no vol dir poder esborrar" la responsabilitat que "Junts ha tingut durant tres anys i quatre mesos" al capdavant de la ciutat. "Vostès són els responsables del govern de la ciutat", afirma.
En aquest sentit, el popular carrega contra la gestió feta durant aquest mandat i assegura que la ciutat "és més cara que mai, més insegura que mai i més bruta que mai". Per això, insisteix que d'aquesta situació "Junts també té la responsabilitat", ja que, segons diu, no es pot desvincular ara dels resultats de la seva acció de govern.
Veray també recorda les paraules que ja va traslladar ahir dilluns a Geis durant el ple, defensant que "el compromís amb Girona, treballant per Girona i fent propostes positives per la ciutat, des de l'oposició també es pot fer" i, per això, li dona la "benvinguda a l'oposició". Un fet que considera correcte, ja que ara "potser se'ns haurà d'escoltar una mica més".
Malgrat tot, el popular posa sobre la taula el possible escenari que la ruptura no sigui definitiva, assegurant que caldrà veure "com actua Junts en els pròxims mesos i si continua donant suport al govern en les votacions". Si és així, considera que es podria interpretar que "ha sigut un teatre per sortir i desmarcar-se".
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