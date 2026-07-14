El PSC considera que la ruptura del govern certifica "el fracàs de projecte que ha fet perdre 3 anys a Girona"
La portaveu socialista, Bea Esporrín, qüestiona "de què ha servit aquest pacte" i assegura que el municipi "no està millor que fa tres anys"
El PSC considera que el trencament del govern municipal de Girona certifica "el fracàs" d'un projecte que, segons els socialistes, "ha fet perdre tres anys a la ciutat". El grup socialista assegura que la ruptura del pacte entre Guanyem, Junts i ERC no els ha agafat per sorpresa, perquè consideren que "no havia quallat" i, des de feia temps, la pregunta que es feia tothom no era "si es trencaria el govern, sinó quan es trencaria".
La portaveu del PSC, Bea Esporrín, afirma que "teníem molt clar que difícilment arribaria a final de mandat", un fet que, segons els socialistes, ha acabat quedant demostrat amb l'anunci de Junts de sortir del govern municipal.
Ara, quan només queden vuit mesos per als nous comicis municipals, el grup socialista es pregunta "de què ha servit aquest pacte", perquè considera que "Girona avui no està millor que fa tres anys" i, per tant, assegura que el govern ha fet perdre tres anys a la ciutat. Els socialistes també qüestionen per què el trencament arriba ara i no "fa un any" i critiquen que s'hagi produït "d'una forma abrupta".
Segons Esporrín, la decisió s'ha pres sense acord entre els socis de govern i ha deixat "l'organització municipal en una situació d'incertesa". La portaveu socialista lamenta que, a hores d'ara, encara no se sàpiga "quines regidories hi haurà, si es mantindran les àrees o no" i considera que el procés ha estat "molt poc consensuat".
Per concloure, Esporrín ha volgut recalcar que, davant d'aquest escenari, el seu grup municipal continuarà fent el que ja va anunciar al ple: "una oposició responsable", basada en "les propostes i en l'escolta de la ciutadania", un fet que consideren clau perquè, segons expliquen, "Girona no quedi paralitzada fins a final de mandat".
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