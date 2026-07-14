Vox atribueix la sortida de Junts del govern de Girona a un "càlcul electoral" i diu que la ruptura "era previsible"
El partit d'ultradreta veu "evident" que el trencament "respon a la pressió electoral que exerceix Aliança Catalana"
Vox atribueix la sortida de Junts de l'equip de govern de Girona a un "càlcul electoral" i diu que la ruptura era "absolutament previsible des del primer dia". El partit d'ultradreta assegura que des del 2023 es podia "intuir" que, quan s'acostés la campanya per a les municipals, Junts "intentaria marcar distàncies" i "presentar-se davant dels gironins com si no hagués format part de l'executiu de Salellas". Per a Vox, però, aquesta sortida "arriba tard" i, a més, també es fa "evident" que la decisió de trencar el pacte tripartit "respon a la pressió electoral que Aliança Catalana està exercint sobre Junts", perquè les enquestes mostren "una fuga important de votants" cap a la formació que lidera Sílvia Orriols.
Vox assegura que la sortida de Junts de l'equip de govern de Girona era "absolutament previsible". "Des del primer dia es podia intuir que aguantaria el pacte fins abans de les eleccions municipals i que, quan s'acostés la campanya, intentaria marcar distàncies amb els seus socis; i això és exactament el que ha passat", diu el partit d'ultradreta en un comunicat.
Per al regidor Francisco Javier Domínguez, ara Junts "intenta construir un perfil propi i presentar-se davant els gironins com si no hagués format part de l'executiu de Salellas". Vox afirma, però, que aquest trencament "arriba tard" perquè Junts "no pot esborrar tres anys de corresponsabilitat política". "Ha sostingut Salellas, ha avalat les polítiques de Guanyem i d'ERC i ha contribuït a mantenir un govern més preocupat per la ideologia i l'agenda independentista que no els problemes quotidians dels gironins", recull el comunicat.
Per a Vox, també és "evident" que la decisió presa per Gemma Geis "respon a la pressió electoral que Aliança Catalana està exercint sobre Junts". "Les enquestes mostren una fuga important de votants de Junts cap a aquesta formació, i cada vegada es produeixen més moviments de càrrecs municipals", afirma el partit d'ultradreta (recordant el darrer cas del regidor de Cambrils).
"Junts necessita desprendre's del llast electoral que li ha suposat governar al costat de l'espai cupaire de Guanyem, de Lluc Salellas i d'ERC", afirma Vox. I conclou: "Però aquesta sortida arriba tard i respon més a un càlcul electoral que a una rectificació sincera del seu model de ciutat".
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