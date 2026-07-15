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ERC Girona condiciona la seva continuïtat al govern a la proposta de cartipàs de l'alcalde Salellas

Els republicans reclamen a Salellas i a Guanyem "aplicar mesures de millora" fins a final de mandat

Imatge del darrer ple municipal a l'Ajuntament de Girona

Imatge del darrer ple municipal a l'Ajuntament de Girona / Marc Martí

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

ERC Girona condiciona la continuïtat dins el govern municipal a la proposta de cartipàs que els faci arribar l'alcalde, Lluc Salellas. En un comunicat, remarquen que l'Ajuntament ha de funcionar de forma "més eficient" i la formació traslladarà a Guanyem "la necessitat d’aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora fins al final del mandat".

Els republicans asseguren que la sortida de Juntsdel govern ha obert una "situació d'incertesa institucional", que també "posa sobre la taula mancances que no són noves i que obliguen a entomar debats pendents des de fa temps". Fins ara, el govern estava en majoria (vuit regidors de Guanyem, sis de Junts i tres d'ERC), però amb la sortida de la formació encapçalada per Gemma Geis passa a estar en minoria.

Quim Ayats, Raquel Robert i Àdam Bertran són els actuals regidors republicans a l'Ajuntament de Girona. La formació, però, ha patit una reestructura interna, amb el canvi de l'executiva local i l'entrada en joc del nou alcaldable, Marc Puigtió, que es presentarà a les municipals de l'any que ve com a ERC-Moviment Gironí, cosa que va provocar una crisi interna. La formació ha tardat un dia a emetre un comunicat sobre la marxa de Junts del govern tot i que hi va haver una trobada aquest dimarts al vespre per valorar la siutació. Tot apunta que és arran de les discrepàncies que encara hi ha dins la mateixa formació. De moment, Ayats no ha fet cap declaració, ni tampoc Puigtió.

"Interessos de la ciutat"

La formació detalla que la decisió que es prengui "ha de respondre als interessos de la ciutat i dels veïns, per damunt dels interessos de qualsevol partit". L'escrit també indica que els tres regidors "es posaran a disposició d’allò que faciliti una Girona més governable, més eficient i amb més capacitat per resoldre les mancances actuals".

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Finalment, ERC expressa la "confiança" en el grup municipal republicà de l'Ajuntament, perquè és qui "millor coneix el context en què s’han desenvolupat els fets i la responsabilitat institucional que comporta formar part del govern municipal". Acaben dient que la seva "prioritat" és la ciutadania.

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