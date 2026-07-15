Les 10 claus per entendre la ruptura del govern a Girona
La portaveu de Junts, Gemma Geis, atribueix la decisió a una "manera de governar massa personalista" de l'alcalde Salellas, que ho nega i defensa el seu lideratge
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Junts ha trencat el govern de Girona després de tres anys de pacte amb Guanyem i ERC. La formació atribueix la decisió a una acumulació de discrepàncies, a la pèrdua de confiança i a una manera de governar que considera massa personalista. La sortida deixa l’executiu en minoria i obre una nova etapa política a deu mesos de les eleccions. Aquestes són les deu claus per entendre la roptura del govern tripartit:
- Un "cúmul de raons": En la roda de premsa d'aquest dimarts, la fins ara vicealcaldessa i ara ja portaveu de Junts, Gemma Geis, ha evitat assenyalar un únic detonant i ha atribuït la ruptura a discrepàncies acumulades.
- Crítiques al "personalisme" de Salellas: Geis ha acusat l'alcalde, Lluc Salellas, de marcar un rumb pel govern sense escoltar prou els socis de govern. Salellas ho ha rebutjat i ha defensat que un alcalde ha d’exercir lideratge, assegurant que les decisions es consensuaven.
- Una crisi de confiança enquistada: La portaveu de Junts ha assegurat que les tensions s’havien intensificat durant els últims dos mesos.
- El Truffaut, un episodi simbòlic: Geis ha deixat clar que la crisi de la gestió del Cinema Truffaut no havia estat el detonant per la marxa de Junts del govern, però sí que havia influït. L’absència de Salellas en una reunió sobre el cinema va agreujar el malestar de Junts.
- Projectes que Junts veia encallats: Alguns projectes i carpetes que Junts considerava prioritaris han quedat en un "segon pla". Entre d'altres, el pla d’asfaltatge, la recollida de residus, la modernització dels mercats o la moratòria de negocis.
- Més competències que no van arribar: El cartipàs es va modificar el gener de 2025, amb Junts que va reclamar més presència. Geis ha indicat que, "segurament", si Guanyem hagués acceptat, s'hauria evitat el trencament.
- Sense canvis recents: Tot i les discrepàncies entre socis de govern, Salellas ha assegurat que les últimes setmanes no havien estat diferents dels tres anys anteriors.
- Salellas atribueix la ruptura a l’electoralisme: L’alcalde sosté que Junts ha actuat amb la mirada posada en les eleccions municipals del 2027 i també davant la "por" de l'extrema dreta (Aliança Catalana).
- Junts obre una nova etapa: El partit promet una "oposició responsable" i recupera perfil propi a deu mesos de les eleccions municipals, amb Gemma Geis que serà l'alcaldable de la formació.
- Guanyem ja prepara un nou cartipàs: La reorganització de les àrees municipals s'ha començat a treballar tan bon punt Junts va confirmar la sortida, ja que Salellas ha defensat que la sortida de Junts no atura l’acció municipal ni els 64 punts de l’acord. També ha demanat a ERC que no segueixin Junts i mantinguin un executiu d’esquerres.
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