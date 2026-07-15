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Les famílies de Sant Narcís reben notificacions judicials malgrat la suposada suspensió del desnonament

La Sareb assegura que treballa per evitar l'execució dels desnonaments dels blocs de pisos a Sant Narcís, però el Sindicat d'Habitatge mostra dubtes

Els veïns i representants del Sindicat d'Habitatge en la roda de premsa d'aquest dimecres

Els veïns i representants del Sindicat d'Habitatge en la roda de premsa d'aquest dimecres / Júlia Bagué

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Júlia Bagué

A menys de 24 hores del macrodesnonament de tres blocs de pisos del barri de Sant Narcís de Girona, i després que la Sareb confirmés a Diari de Girona que suspenia el llançament, les divut famílies afectades segueixen rebent notificacions judicials. La Sareb ha sostingut aquest dimecres al matí que s'ha estat treballant perquè no s'executi, mentre que del Sindicat d'Habitatge de Girona evidencien que fins ara l'entitat ha seguit presentant documentacions per seguir amb el procés judicial.

El desembre de 2025, els llogaters dels pisos del carrer Rosselló i del Carrer Costa Brava, rebien una notificació de desnonament. L'empresa que els llogava el pis, Metropad SL, va fer fallida el 2020, i els tres blocs de pisos afectats van ser adquirits per la Sareb, que no volia prolongar el contracte. El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, assegurava que l'Ajuntament de Girona s'havia reunit amb la Sreb i que aquesta s'havia compromès a oferir un lloguer social a les famílies vulnerables, que eren la majoria de les afectades.

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En les darreres declaracions a Diari de Girona, l'entitat assegura que el jutjat és qui té l'última paraula, i que podria desconvocar el llançament fins a últim moment, com ja s'ha vist en altres casos. Els afectats denuncien la incertesa que viuen: "La Sareb està jugant amb les persones".

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