El PSC estén "la mà a pactar" amb el nou govern de Girona per evitar un "bloqueig municipal"
La portaveu socialista, Bea Esporrín, i el regidor Maximiliano Fuentes qualifiquen de "fracàs" la gestió del govern i reivindiquen una oposició "constructiva i útil" per evitar que la ciutat continuï pràcticament aturada fins a les pròximes eleccions
El PSC ha estès “la mà” al nou govern municipal en minoria de Guanyem i ERC per arribar a acords durant els deu mesos que resten de mandat, especialment en qüestions com els pròxims pressupostos o bé diferents acords els quals es puguin arribar, després del trencament del tripartit. “Pactarem el que calgui perquè la ciutat no quedi bloquejada”, ha assegurat la portaveu socialista, Bea Esporrín, aquest migdia, en què ha defensat mantenir una “oposició constructiva, útil i exigent”, recalcant a l'estil de la que "portem fent en aquests 3 anys" per evitar que la ciutat quedi "bloquejada aquests deu mesos".
En la mateixa línia, el regidor Maximiliano Fuentes ha assegurat que el PSC no actuarà amb "criteris electoralistes" i ha garantit una "col·laboració total per aturar aquesta paràlisi", mostrant la seva "disposició absoluta" a dialogar i arribar a acords amb el govern.
Malgrat aquest fet, els socialistes valoren que el gest d'estendre la mà no és un "acostament", sinó més aviat un "intent d'ajudar" el govern a desencallar "la situació de decadència de la ciutat". Per això mateix, han descartat la possibilitat d'entrar al govern durant els mesos que resten de mandat, defensant que "no toca" plantejar un govern alternatiu, ja que consideren que fer-ho només generaria "més desgavell, més confusió i més problemes". A més han insistit que la millor opció és mantenir el paper del grup municipal com a principal membres de l'oposició, estenent la mà per arribar a acords puntuals i sense fer "oposició electoralista".
"El fracàs del projecte de govern"
Tot i l'intent d'ajudar al govern, els socialistes han insistit que el trencament confirma el “fracàs” del projecte de govern. Tant Esporrín com Fuentes, han sostingut que la coalició es va constituir únicament "des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC", i han atribuït la ruptura a la manca d’un projecte compartit. "No hi ha cap projecte que il·lusioni la ciutadania" i, per tant, "era un final anunciat", ha afirmat Fuentes. A més, han expressat que durant aquests anys "la gestió ha estat un desastre", valorant que "no s'han desencallat grans temes", entre els quals han posat èmfasi en el projecte del carrer de la Creu que, segons els socialistes, "continua sent un nyap" o bé la gestió del Truffaut, que "evidencien la mala gestió del dia a dia", ha valorat Esporrín.
També han qüestionat els motius de la sortida de Junts, que consideren poc "explícites" i que no entenen "per què ahir, i no fa un any o fa dos", rebutjant que el trencament es pugui justificar únicament per diferències en la manera de governar. En aquest sentit, Fuentes ha assegurat que li "costa molt d'entendre per què ara" s'ha produït la ruptura i ha afirmat que no troba "cap altra explicació" que un "criteri electoralista". La portaveu ha criticat la gestió de l'anunci de la ruptura, que ha qualificat d'"improvisada" i poc "consensuat".
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