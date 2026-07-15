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Sempre Acompanyats: activitats per afrontar la soledat de les persones grans a l’estiu

El programa de la Fundació ”la Caixa” dona resposta a les situacions d'aïllament de les persones grans també durant l’època estival, facilitant relacions significatives i fomentant l’aprenentatge

Imatges d'algunes de les activitats que ofereix el programa

Imatges d'algunes de les activitats que ofereix el programa

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Imatges d'algunes de les activitats que ofereix el programa / Fundació La Caixa

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Redacció

Redacció

La Fundació ”la Caixa”, l’Ajuntament de Girona i Creu Roja han donat a conèixer les activitats d’aquest estiu adreçades a les persones grans de més de 60 anys en el marc del programa Sempre Acompanyats a Girona.

Durant l’època estival, moltes persones grans es veuen exposades a situacions de soledat: les ciutats es buiden, els amics i familiars se’n van, les activitats disminueixen i molts serveis, equipaments i centres de proximitat pengen el cartell de tancat per vacances. El programa Sempre Acompanyats vol donar resposta a les demandes i necessitats de les persones grans de més de 60 anys que formen part de la comunitat durant els mesos d’estiu, afectats especialment per la calor. Amb aquesta finalitat, i en col·laboració amb les entitats i els agents socials del territori, impulsa una programació d’activitats d’estiu. Aquestes actuacions, que posen l’èmfasi en l’aspecte relacional, se centren a enfortir el sentiment de comunitat, promoure que les persones se sentin agents actius del seu entorn i afavorir el compromís tant amb la cura personal com amb la cura dels altres. Les activitats programades s’organitzen al voltant de diversos àmbits: la cura i el benestar personal, les trobades i els vincles, l’expressió i la creativitat, la intergeneracionalitat, i els tallers i les trobades grupals.

El programa es duu a terme a tots els barris de la ciutat i actualment atén a 185 persones. I ho fa gràcies a l’equip tècnic de Creu Roja, més de 39 agents locals, 8 persones voluntàries i les administracions.

Programa Sempre Acompanyats a l’estiu

Durant els mesos d’estiu, la programació oferirà diverses activitats gratuïtes adreçades a les persones grans, orientades a promoure el benestar físic, emocional i social. En el marc de la quarta edició d’«A l’estiu tota cuca viu», a Girona es duran a terme tallers de balls de saló, manualitats, ganxet, pintura i bijuteria. A més, la programació inclourà xerrades de caràcter preventiu i educatiu sobre la gestió del dolor, la hipertensió, la diabetis, les emocions i els primers auxilis, així com sessions sobre l’ús del telèfon mòbil i la intel·ligència artificial. Tot plegat, amb l’objectiu de generar espais de participació, aprenentatge, lleure i trobada que contribueixin a reforçar els vincles socials entre les persones participants.

La missió del programa Sempre Acompanyats és empoderar les persones grans en situació de soledat situant-les al centre com a subjectes actius del seu procés d’envelliment i acompanyant-les en la cerca d’una vida plena. Així mateix, el programa busca la implicació de la ciutadania i l’entorn comunitari per construir aliances i treballar en xarxa.

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Actualment, el programa és present a 13 territoris diferents: Lisboa, Porto, Màlaga, Jerez, Múrcia, Pamplona, Granada, Palma, Sabadell, Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet i Lleida.

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