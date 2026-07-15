La Universitat de Girona, Lloret de Mar i la Fundació Climent Guitart renoven la seva càtedra de turisme de costa
El nou conveni, vigent de 2026 a 2029, busca millorar la competitivitat del sector turístic a la Costa Brava amb una inversió conjunta de les tres institucions
Redacció
La Universitat de Girona, la Fundació Climent Guitart i l’Ajuntament de Lloret de Mar han renovat el seu compromís amb la Càtedra Climent Guitart: Orientació, innovació i competitivitat al turisme de costa. Es tracta d'una iniciativa destinada a esdevenir un referent en la recerca aplicada, la transferència de coneixement i la innovació al sector turístic, especialment en l’àmbit de les destinacions litorals.
La Càtedra Climent Guitart, vinculada a la Universitat de Girona i amb seu permanent a Lloret de Mar, va néixer el 2022 amb la voluntat d’aportar eines i coneixement per afrontar els reptes actuals i futurs del turisme de costa, fomentant la col·laboració entre el món acadèmic, les administracions públiques i el sector empresarial.
L’objectiu principal de la Càtedra és impulsar la investigació multidisciplinària i la transferència de coneixement per orientar estratègies de futur, promoure la innovació basada en l’evidència científica i contribuir a millorar la competitivitat d’un sector clau per a l’economia de la Costa Brava i del conjunt del territori.
El nou conveni tindrà una vigència de quatre anys, entre 2026 i 2029, i comptarà amb un pressupost anual de 20.000 euros. El finançament serà assumit conjuntament per les tres institucions: l’Ajuntament de Lloret de Mar hi aportarà 10.000 euros anuals, la Fundació Climent Guitart 6.000 euros i la Universitat de Girona 4.000 euros.
Per al rector de la UdG, Josep Calbó, "la Càtedra Climent Guitart exemplifica el compromís de la Universitat amb la transferència de coneixement i amb el desenvolupament del territori. Aquesta iniciativa ens permet posar la recerca i la innovació al servei d'un sector estratègic per a les comarques gironines, generant coneixement útil per afrontar els reptes presents i futurs del turisme de costa."
L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha assenyalat que “Lloret és una destinació pionera, forjada per l’emprenedoria del sector privat i per la col·laboració publicoprivada. Comptar amb una càtedra pròpia ens permet connectar el coneixement acadèmic amb els reptes reals de la destinació i avançar en innovació, competitivitat i transformació del model turístic”.
La renovació del conveni coincideix també amb un relleu en la direcció de la Càtedra. La professora de la Facultat d’Economia i Empresa, Anna Garriga, tanca la seva etapa al capdavant del projecte i passa el relleu al professor Lluís Coromina, degà de la Facultat de Turisme de la UdG.
Entre les activitats destacades, la Càtedra continuarà promovent accions de formació, divulgació, recerca i reconeixement del talent. També mantindrà el seu compromís amb la comunitat educativa local a través dels Premis Lauretum i altres iniciatives dirigides a infants i joves escolaritzats de Lloret de Mar.
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