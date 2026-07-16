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Diabetis a l’escola: un camí compartit entre família, infant i comunitat educativa
Anna Cardos
Quan un infant amb diabetis arriba a l’escola, no ho fa sol. Amb ell/ella hi arriben també les seves necessitats, les seves rutines i, sobretot, el desig de viure l’etapa escolar amb normalitat, com qualsevol altre infant. Fer-ho possible és un repte compartit que implica la família, l’escola i tota la comunitat educativa, i que es construeix a partir del diàleg i la confiança.
Les hipoglucèmies (baixades de sucre) o els desajustos glucèmics (sucre) poden generar inquietud, però quan tothom sap què fer, la por disminueix. La clau no és evitar situacions, sinó preparar-se per gestionar-les conjuntament. En aquest sentit, la coordinació amb els professionals sanitaris aporta seguretat i criteris clars a tota la comunitat educativa.
Per a l’infant, la diabetis forma part del seu dia a dia, però no el defineix. A l’escola vol aprendre, jugar i relacionar-se amb els companys sense sentir-se diferent. Necessita poder controlar el nivell de sucre, menjar o aturar-se quan el cos li ho demana, però també sentir-se segur, escoltat i respectat. Fomentar la seva autonomia, sempre adaptada a l’edat, és clau perquè guanyi confiança i aprengui a gestionar la seva condició amb naturalitat.
La família té un paper fonamental en aquest procés. És qui millor coneix l’infant i la seva diabetis, i compartir aquesta informació amb l’escola (rutines, necessitats concretes o senyals d’alerta) ajuda a crear un entorn segur. Alhora, confiar en el centre educatiu i mantenir una comunicació oberta i constant permet afrontar el dia a dia amb menys por i més tranquil·litat. Quan la família i la escola es veuen com a aliades, les decisions es prenen sempre pensant en el benestar de l’infant.
L’escola, per la seva banda, no ha de convertir-se en un centre sanitari, però sí en un espai preparat i inclusiu. Una actitud informada i empàtica del professorat ajuda a crear un clima de confiança i seguretat. Amb una mínima formació, protocols clars i una actitud oberta, els professionals de l’educació poden detectar situacions de risc, actuar amb serenitat i oferir suport quan calgui. Petits gestos, com permetre menjar a classe o respectar els moments necessaris per al control de la glucèmia, tenen un gran impacte en la qualitat de vida de l’infant. Aquesta coordinació ha de basar-se en la confiança mútua i el respecte.
Sensibilitzar l’entorn també és essencial. Explicar què és la diabetis als companys, amb un llenguatge senzill i adaptat a l’edat, ajuda a normalitzar la situació i fomenta l’empatia. Així, l’aula esdevé un espai de suport i comprensió, on l’infant no se sent sol ni diferent.
Família, escola i infant comparteixen un mateix objectiu: garantir que els infants i adolescents creixin feliços, segurs i amb les mateixes oportunitats que la resta. Quan hi ha diàleg, flexibilitat i voluntat d’entesa, la diabetis deixa de ser un obstacle i es converteix en una realitat gestionable dins la vida escolar.Final del formulario
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