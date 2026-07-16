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Els fets delictius a Girona baixen un 1,04% en els primers quatre mesos de 2026

Tot i la tendència general a la baixa, els furts han augmentat un 6,8% durant l'últim any a Girona

Una imatge d'arxiu de dos agents de la Policia Municipal de Girona.

Una imatge d'arxiu de dos agents de la Policia Municipal de Girona. / Ajuntament de Girona

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Redacció

Redacció

Girona

Els fets delictius continuen baixant a Girona, segons les denúncies recollides per la Policia Municipal i pels Mossos d’Esquadra. Tant les dades acumulades dels primers mesos del 2026 com la comparativa dels últims dotze mesos apunten a una tendència de descens de la delinqüència a la ciutat, amb una reducció general de l’1,9% en l’últim any.

Entre el gener i l’abril del 2026, es van registrar 2.550 fets delictius, davant dels 2.577 del mateix període de l’any anterior, cosa que representa una baixada de l’1,04%. Si s’amplia la mirada al període comprès entre el maig del 2025 i l’abril del 2026, el total és de 8.113 fets, per sota dels 8.270 registrats entre el maig del 2024 i l’abril del 2025.

La tinenta d’alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha assegurat que “la seguretat és una prioritat per a l’Ajuntament” i ha defensat que les actuacions impulsades conjuntament amb els Mossos “van en la bona direcció”. Tot i això, ha remarcat que el consistori continuarà treballant per “prevenir els fets delictius, reforçar la presència policial als barris i millorar la percepció de seguretat de la ciutadania”.

Baixen els robatoris, però pugen els furts

Dels 8.113 fets delictius registrats durant els darrers dotze mesos, 6.106 corresponen a delictes contra el patrimoni, que continuen sent la tipologia més nombrosa. En conjunt, aquesta categoria ha disminuït un 3,3% respecte del període anterior, sobretot pel descens dels robatoris amb força, que han passat de 1.136 a 1.008 casos, un 11,3% menys.

També han baixat els robatoris amb violència o intimidació, que s’han reduït un 17%, passant de 401 a 333 casos. En canvi, els furts han crescut un 6,8% i han passat de 2.954 a 3.135, fet que els manté com la modalitat delictiva amb més volum.

Pel que fa a la resta de tipologies, durant l’últim any s’han registrat 1.061 delictes contra les persones, 494 contra la seguretat viària, 187 contra l’ordre públic, 70 contra la salut pública i 195 en altres categories.

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També s’ha registrat una evolució a la baixa dels delictes virtuals, que han passat de 1.048 a 1.022, una disminució del 2,5%. Les detencions efectuades pels cossos policials també han baixat, de 1.641 a 1.536, és a dir, un 6,4% menys.

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