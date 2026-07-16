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Girona inicia els treballs d'urbanització del nou aparcament de 200 places

L'Ajuntament de Girona ha anunciat l'inici des obres de preparació a l'entrada sud de la ciutat, amb previsió que finalitzin en nou mesos

Inici de les obres d'urbanització de l'aparcament de Mas Gri

Inici de les obres d'urbanització de l'aparcament de Mas Gri / Ajuntament de Girona

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Júlia Bagué

L'Ajuntament de Girona ja ha iniciat els primers treballs d'urbanització per a la construcció de l'aparcament dissuasiu del Mas Gri, a l'entrada sud de la ciutat. Està previst que les obres com a tal comencin el mes d'agost i es preveu que durin nou mesos. El projecte crearà més de 200 noves places d'estacionament, estratègicament situades per connectar els usuaris amb línies de bus, estacions de Girocleta i carrils bici, fomentant l'ús del transport públic urbà.

Tal com anuncia l'Ajuntament a les xarxes socials, es tracta d'una "actuació estratègica per descongestionar el centre de Girona de vehicles, fomentar una mobilitat més sostenible i facilitar l’accés a la ciutat". Per ara, les obres de preparació se centren en l'enderroc dels paviments, vorades i voreres afectades, moviment de terres, pavimentació, implantació de serveis de drenatge, enllumenat, reg i instal·lacions de control.

El projecte final també inclou la connexió per carril bici de la Clínica Girona amb l'Avellaneda, així com una reforma de l'espai i reordenació de la rotonda de Mas Gri. En la pròxima fase dels treballs, que donarà el tret de sortida d'aquí a unes setmanes, s'executarà la pavimentació del terreny, la xarxa de clavegueram, i es col·locarà l'enllumenat, senyalització, jardineria i la resta de mobiliari.

844.580 euros

L'actuació s’ha adjudicat a l’empresa Agustí y Masoliver SA per un import de 844.580 euros, IVA inclòs, i està subvencionat pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2025-2029, del Departament de la Presidència de la Generalitat.

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La creació d'aparcaments dissuasius s'inscriu en les previsions del Pla de mobilitat de Girona, que pretén reduir el trànsit de vehicles privats al centre urbà i fomentar la creació d'espais destinants als vianants. L'Ajuntament també afegia a la publicació a xarxes que el projecte busca "impulsar el comerç, l’oci i la cultura, fent una ciutat més accessible i amable per a tothom".

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