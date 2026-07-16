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Girona reforça el control de residus comercials amb dos nous agents ambientals

Amb els nous agents, l'Ajuntament vol aconseguir més flexibilitat i millorar l'aplicació de sancions en la gestió de residus comercials

Brossa fora d'un comerç, en una imatge d'arxiu.

Brossa fora d'un comerç, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

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Josep Coll

Josep Coll

Girona

L’Ajuntament de Girona ha reforçat el servei d’agents ambientals amb la incorporació de dos nous professionals a la plantilla municipal. Des de l’1 de juliol, aquests treballadors cobreixen torns de tarda i nit per intensificar el control dels residus comercials que generen petits i grans productors de la ciutat.

L’objectiu del reforç és millorar el seguiment de la recollida comercial i donar resposta a les incidències que es detecten en activitats econòmiques com botigues, establiments, restaurants o pisos turístics. El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, ha destacat que aquesta incorporació permet actuar en un àmbit “que encara mancava” i combinar “més flexibilitat, més facilitats, més pedagogia però també més control i aplicació de sancions a l’incivisme o a la mala execució”.

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Els dos nous agents distribueixen la jornada en dues franges: dos dies a la setmana de 14 a 21 h i tres dies de 16 a 23 h. Aquesta cobertura coincideix amb les hores de més activitat en la generació i gestió de residus comercials i ha de permetre un seguiment més eficaç tant del compliment de les obligacions dels productors com del funcionament del servei.

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