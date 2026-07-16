Granés Fundació atorga a nou projectes inclusius la primera Convocatòria de Projectes 2026
La Convocatòria de Projectes ha rebut 26 propostes i donarà suport a iniciatives que promouen la integració de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de salut mental en la vida comunitària al Pla de l'Estany i al Gironès
Granés Fundació, entitat amb seu a Banyoles, ha resolt la primera edició de la Convocatòria de Projectes 2026, una iniciativa que pretén impulsar projectes inclusius que generin un impacte real en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental.
La convocatòria ha rebut un total de 26 propostes, presentades per entitats sense ànim de lucre d’àmbits molt diferents. Després del procés de valoració, resolt en règim de concurrència competitiva, el Patronat de Granés Fundació ha acordat atorgar ajuts a nou projectes, que s'iniciaran a partir de l'1 de setembre de 2026, d'acord amb les bases de la convocatòria.
“La resposta a aquesta primera convocatòria ha superat les nostres expectatives i confirma que hi ha un teixit associatiu compromès amb la inclusió i amb la transformació social. Estem molt satisfets d’haver rebut propostes d’àmbits tan diversos com el social, el cultural o l’esportiu, perquè la inclusió només és possible si és present en tots els espais de la vida comunitària”, explica Laura Masferrer, directora-gerent de Granés Fundació.
Laura Masferrer també apunta: “Amb aquesta convocatòria, i en línia amb els principis de la Convenció dels Drets de les Persones amb discapacitat de les Nacions Unides (2008), volem generar oportunitats de participació efectiva de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental, especialment joves. Aquesta primera edició ens reafirma la voluntat de consolidar aquesta línia de suport i continuar impulsant projectes que generin un impacte real al territori i contribueixin a construir una comunitat més inclusiva”.
Projectes als quals s’ha atorgat la convocatòria:
- Fundació Estany: Cocreació de contextos per al benestar de l’alumnat neurodivergent als instituts.
- Obertament: “What’s Up! Com vas de salut mental?”. Transformant l’entorn escolar per una salut mental lliure d’estigma.
- Fundació Heka: Agent jove de salut. Capacitació inclusiva de joves per tal que gestionin la seva salut i contribueixin al benestar del seu entorn.
- Associació Escenaris Especials: Dramatúrgies accessibles. Creació i lectura escènica amb persones amb diversitat funcional.
- Associació Mmm’agrada: Transformart, xarxa d’art inclusiu per a la transformació.
- Fundació Mas Xirgu: Comunitats que ens vinculen. Procés de coproducció per a la inclusió comunitària de joves amb discapacitat intel·lectual.
- Fundació Els Joncs: Sense Límits. Facilitar la participació d’esportistes amb discapacitat intel·lectual en una lliga oficial amb un equip adult ordinari.
- Associació Manípul de Manaies de Banyoles: Manaies per a tothom. Projecte per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual als Manaies de Banyoles.
- Fundació Elna: Pàdel inclusiu per transformar vincles.
La Convocatòria de Projectes 2026 està destinada a entitats sense ànim de lucre que desenvolupin la seva activitat a les comarques del Pla de l’Estany i/o del Gironès. L’import màxim dels ajuts ha estat de 10.000 euros per projecte, ampliable fins a 20.000 euros en cas de projectes bianuals, i s'ha requerit un cofinançament mínim del 20%.
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- El secretari municipal va advertir Salellas que mantenir el cinema Truffaut en mans del Col·lectiu era il·legal
- Mor Josep Agustí i Ros, empresari històric de la construcció gironina
- Sabies que a Palamós hi ha una barraca amb una porta ben torta?
- Les imatges de la visita a Empúries de la família reial
- El Gironès, la Selva i la Garrotxa es troben entre les comarques de Catalunya on la vegetació està més seca
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026
- Investiguen 66 persones per punxar la llum en 65 comerços gironins