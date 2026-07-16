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L’Ajuntament de Cassà de la Selva presenta al·legacions al PLATER

L'alcalde Pau Presas defensa un model energètic sostenible compatible amb la preservació del paisatge i dels espais naturals del municipi

Ajuntament de Cassà de la Selva

Ajuntament de Cassà de la Selva / Aniol Resclosa

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Redacció

L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables (PLATER) impulsat per la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla de la Generalitat defineix els àmbits potencials per a la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya. El passat 7 de juliol, prop de 270 municipis mostraven també els seu desacord amb les mesures del govern i signaven un manifest en contra del PLATER.

L'escrit d'al·legacions presentat per l'Ajuntament és un document ampli i detallat que analitza els diferents àmbits del PLATER i formula diverses propostes de modificació. En síntesi, les principals demandes se centren a prioritzar la implantació de camps solars en teulades i altres espais antropitzats i evitar la instal·lació de camps solars en espais forestals, evitar la construcció d'una nova línia d'alta tensió que travessi les Gavarres, excloure el municipi de les zones aptes per a la implantació d'energia eòlica i reduir la superfície prevista per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Segons Pau Presas, alcalde de Cassà, “des de l’Ajuntament, defensem la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible i menys dependent dels combustibles fòssils. Les nostres actuacions i estratègies refermen el nostre compromís amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic”. I afegeix “ara bé, també tenim clar que aquest desplegament s'ha de fer de manera compatible amb la preservació del nostre paisatge, dels espais naturals, del patrimoni, de l'activitat agrària i de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes."

Pel que fa a l’energia fotovoltaica, les al·legacions defensen que el PLATER reforci la jerarquia d’implantació prioritzant les cobertes d’edificacions, els aparcaments, els polígons industrials, les infraestructures, els sòls degradats i la resta d’espais antropitzats abans de plantejar noves instal·lacions en sòls forestals o no urbanitzables. Així mateix, es demana un major impuls a l’autoconsum i a la generació distribuïda.

En aquest sentit, també proposa reduir en 82,25 hectàrees, l’equivalent al 35% de la superfície actualment classificada com a zona prioritària per a energia fotovoltaica, i reubicar aquesta capacitat en àmbits amb un menor impacte territorial, especialment en terrenys propers a la C-65 i altres espais més transformats.

En relació amb les infraestructures elèctriques, l’Ajuntament demana que es modifiqui la proposta de les noves línies d’alta tensió perquè no travessin l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres. Igualment, planteja que, fora d’aquest àmbit, aquestes infraestructures siguin soterrades sempre que sigui possible per reduir l’impacte ambiental i paisatgístic.

Les al·legacions també sol·liciten que el terme municipal de Cassà de la Selva, on algunes zones s’han qualificat com a aptes per la implantació des sistemes de producció d’energia eòlica, no sigui qualificat com a zona apta, prioritària o preferent per a la implantació d’energia eòlica. L’Ajuntament considera que els generadors no es poden instal·lar en cap d’aquests punts per la proximitat a masies i considera imprescindible protegir les masies, el poblament disseminat, els habitatges en sòl no urbanitzable, el patrimoni rural, l’arbrat protegit i els valors paisatgístics del municipi davant la possible instal·lació d’aerogeneradors i de les infraestructures associades.

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L’Ajuntamnt de Cassà de la Selva recorda que el període d’informació pública del PLATER continua obert i que els particulars també poden presentar al·legacions fins al 30 de juliol.

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