El macrodesnonament previst per la Sareb a Girona s'ajorna per falta d'efectius policials
El Sindicat d'Habitatge informa que el macrodesnonament previst per la Sareb al barri de Sant Narcís ha estat reprogramat per al setembre
Júlia Bagué
El Sindicat d’Habitatge de Girona ha aconseguit ajornar el macrodesnonament que preveia la Sareb al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest dijous al matí, dues patrulles dels mossos d'esquadra ha aparegut a les 10 per efectuar set llançaments. El sindicat ha informat que la majoria es troben encara en procés de presentar documentació i finalment s'ha reprogramat pel setembre per falta d'efectius policials.
Desenes de persones s’han concentrat des de primera hora del matí davant els tres blocs de pisos dels carrers Rosselló i Costa Brava. S’han situat protegint l’accés principal, i un cop han arribat les dues patrulles de mossos, els han barrat el pas amb pancartes. Un cotxe ha marxat i l’altre s’ha quedat negociant amb el sindicat, que finalment ha aconseguit aturar el desnonament.
Aquest dimecres la Sareb garantia la suspensió d’onze casos que havien presentat la documentació pertinent i se’ls havia considerat vulnerables. En l’ordre d’avui, alguns d’ells encara constaven per desnonar. La portaveu del Sindicat, Fàtima Aatar, assegura que tres d’ells havien aportat la documentació necessària, d’altres no havien col·laborat, i d’altres encara no se sap ben bé perquè es tiraven endavant. Un cas restant que desconeixen coincidiria amb el pis que la Sareb assegura que allotja una plantació de marihuana.
Estic esgotat però molt emocionat. És el millor escenari possible
Els veïns i el sindicat confien que d’aquí al setembre hi ha prou marge de maniobra per acabar de regularitzar la situació de tots ells. La Sareb també va confirmar a Diari de Girona que seguiria treballant amb els casos no resolts perquè tots ells puguin obtenir una solució alternativa.
La comunitat de veïns celebra que, de tots els escenaris possibles, aquest ha estat el millor. La majoria resten a l'espera del contracte de lloguer social que la Sareb ha promès, encara amb certa desconfiança: "Tot aquest procés ha sigut angoixant i incert fins a últim moment", explica un dels afectats, Wilder Palacio. Li emociona la pinya que han fet entre veïns, amb qui abans del procés "només ens saludàvem per l'escala, i ara ens coneixem bé les cares". Palacio conclou, per fi amb la tranquil·litat d'un sostre assegurat, que "avui li faré petons a les parets i al terra de casa".
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