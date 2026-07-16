La plaça Josep Pallach de Girona, escenari de protestes veïnals per les trobades nocturnes de joves
Els residents demanen a l'Ajuntament de Girona que es faci càrrec dels adolescents i que es controlin els bars musicals del carrer Maluquer Salvador
Júlia Bagué
Prop de trenta veïns dels edificis que donen a la plaça de Josep Pallach han protestat aquest dilluns en contra les reunions reiterades fins a altes hores de la nit d'un grup de fins a quaranta joves. Segons declaren els afectats, es concentren a la plaça i criden, embruten i fan pintades al mobiliari públic i privat. A la problemàtica se li suma també la presència de dos bars musicals al carrer Maluquer Salvador, que també provoquen soroll i malestar als veïns. Denuncien una situació d'inseguretat i d'abandonament per part de l'Ajuntament de Girona, que asseguren que coneix el conflicte i que no els ha ofert cap solució.
En el manifest que han redactat entre els afectats dels carrers Josep Pallach, Creu, Joan Maragall i Maluquer Salvador, assenyalen que "la policia municipal no té prou eines per resoldre les queixes constants dels veïns, ja que un cop la policia marxa tornen els inconvenients". En conseqüència a aquest abandó, parlen d'una sensació d'inseguretat continuada: "Es contravenen fins a vuit articles o més de l’ordenança de convivència ciutadana aprovada pel consistori sota la mirada condescendent de tots els grups municipals".
Durant la protesta, una veïna explica com en diverses ocasions ha rebut crits i insults per part dels joves en demanar que abaixessin el volum. A causa de la brutícia que generen, molts dels veïns han hagut d'assumir les tasques de neteja: "pixen, caguen i deixen totes les deixalles tirades. Fa vergonya tenir la plaça tan bruta", lamenta un d'ells. A més, aquestes concentracions solen acabar amb baralles, tal com ho relata la presidenta d'una de les escales que dona a la plaça, Carme Egea: "un dia van treure un matxet i des de llavors em fa por sortir de nit". Lamenta el deteriorament d'un barri que recorda que anys enrere era tranquil i net. La veïna també recorda dies en què piquen els timbres a altes hores de la nit, o diverses vegades que han passat molt a prop seu amb el patinet i han estat apunt de fer-la caure: "si els dius alguna cosa et contesten rient".
Al manifest, els veïns confirmen que seguiran amb les reivindicacions fins que no canviïn les circumstàncies. Reclamen que l'Ajuntament es faci càrrec dels joves, que més d'un veí considera que "no són delinqüents, sinó adolescents que no disposen d'espais i activitats amb un component educatiu". També seguiran reclamant un control eficaç de les activitats musicals del Maluquer Salvador que impedeixen el dret al descans dels veïns.
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