Entrevista | GEMMA GEIS Portaveu de Junts a Girona
La portaveu de Junts a Girona defensa la marxa del govern per "el final del camí" i nega electoralisme
La regidora de Junts assenyala que la manca de concreció en millores i incompliments interns van portar a la decisió de deixar el govern municipal
Quan el març va ser proclamada cap de llista de Junts, va dir que haurien «pogut quedar a l’oposició», però que no ho van fer perquè estimen Girona. Dimarts va repetir el mateix. Llavors, per què han marxat?
Perquè crec que hem arribat al final del camí. Vèiem que no es concretaven les demandes que expressàvem dins del govern des de feia uns mesos, com ara l’asfaltatge o la neteja. En el moment que veus que ja no pots influir més, prens la decisió.
L’alcalde, Lluc Salellas, va atribuir la seva sortida a una decisió electoralista. De fet, els manuals de comunicació política diuen que, a un any de les eleccions, sovint es trenquen governs per desmarcar-se dels socis i començar a fer precampanya. Sembla que ho hagi seguit fil per randa.
El gener del 2025 vam oferir que Junts assumís més competències. Si n’haguéssim assumit més, segurament hauríem quedat lligats fins al final del mandat. Va ser una mostra de generositat i de compromís. Fa quatre mesos no hauria estat electoralista? Fa un any no ho hauria estat? Fer Salellas alcalde no ho van considerar electoralista? No ho va ser llavors i no ho és ara.
Ha comentat que es van oferir per tenir més pes en el cartipàs. Quines competències van demanar?
Hi havia àrees que s’havien de canviar perquè la ciutat funcionés millor. Especialment, vaig demanar un canvi de regidor en l’àrea de neteja perquè, amb la implementació del contracte i la flexibilització, no ens podíem permetre el luxe que anés malament. L’alcalde va dir que tot continuava igual.
Vaig demanar un canvi de regidor en l’àrea de neteja perquè, amb la implementació del contracte i la flexibilització, no ens podíem permetre el luxe que anés malament
Durant els últims mesos s’han produït discrepàncies entre Junts i Guanyem. No s’hauria entès més un trencament quan es van produir aquestes crisis que no pas ara?
No, perquè nosaltres teníem carpetes importants, com la publicació de les primeres dades de l’estudi del català, l’aprovació del Pla de Salut, les bases de Sant Narcís o la qüestió dels mercats. Ho hem fet de manera tranquil·la i serena, no perquè el moment electoral pesés més.
Ha denunciat coses que no s’han fet bé i va dir que, en el dia a dia, tenien un grau d’exigència més alt que Guanyem. Però hi ha autocrítica per part de Junts sobre qüestions de les quals també pugui ser responsable i que no hagin funcionat bé?
L’autocrítica que faria és que potser hauria d’haver exposat més públicament el que pensàvem. La meva àrea ja ha executat el 90% del pressupost. Les àrees de govern de Junts, amb els problemes o les crítiques que hi pugui haver, hem pogut presentar resultats que formen part del model de ciutat que defensem.
Marxa amb la consciència tranquil·la perquè la seva àrea ha executat el 90% del pressupost?
No m’ha agradat com s’ha gestionat la suspensió de llicències comercials. És un tema que no s’ha prioritzat perquè sempre hi havia altres qüestions que passaven al davant.
Ho atribueix tot a un cúmul de raons, però hi ha algun moment concret en què pensa que es va acabar la confiança?
En cadascuna de les meves àrees m’agrada saber, amb tres mesos d’antelació, quins projectes podré presentar. En els últims mesos hem vist que no ens arribava informació de determinades àrees. El Truffaut ha estat una manera de dir: «Ens desenganxem». Però crec que, sobretot, ha estat la suma de demandes que fèiem i que no es materialitzaven.
Tot i les discrepàncies des del 2023, sempre va pensar que aquest govern podia arribar fins al maig del 2027?
Sí. La proposta que vam fer el gener del 2025 anava en aquest sentit.
El Truffaut ha estat una manera de dir: «Ens desenganxem». Però crec que, sobretot, ha estat la suma de demandes que fèiem i que no es materialitzaven
Creu que els socis de govern els han estat amagant coses?
El que puc dir és que internament he exigit molt i he explicat reiteradament la situació que vèiem i com creiem que s’havien de canviar les formes de gestionar o de prioritzar.
Va dir que tindrien la mà estesa des de l’oposició. Mantindran el suport als pressupostos del 2027 i als projectes vinculats als 64 punts de l’acord de govern?
Això ho haurem de negociar, com hem negociat els últims pressupostos. Potser ara serà més visible, perquè internament no ho explicàvem. Però jo vull que la ciutat vagi bé.
L’alcalde també va dir que Junts tenia por de l’auge de l’extrema dreta i d’Aliança Catalana. Algunes enquestes indiquen que aquesta formació guanya força, especialment gràcies a antics votants de Junts. Tem que aquest fenomen es produeixi a Girona?
El que em preocupa és que hi hagi persones que puguin veure aquesta opció com una alternativa de vot. El que m’interpel·la és escoltar els problemes de la ciutadania i plantejar-hi respostes des del món municipal.
Trencar ara el govern fa impossible reeditar el pacte del 2023 després de les pròximes eleccions municipals?
Crec que l’alcalde ja ha tingut la seva oportunitat. Treballo per poder formar un bon equip. Tenim un projecte i molta il·lusió. Per tant, treballem perquè la nostra sigui la llista que pugui guanyar les eleccions.
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